https://tr.sputniknews.com/20220106/aksenerden-gelecek-partisi-genel-baskani-davutogluna-ziyaret-1052467885.html

Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T14:23+0300

2022-01-06T14:23+0300

2022-01-06T14:23+0300

politika

ahmet davutoğlu

meral akşener

iyi parti

millet ittifakı

gelecek partisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.Gelecek Partisi'nin yazılı açıklamasına göre, Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde dün akşam gerçekleşen ziyarette, iki genel başkan, ekonominin gidişatını ele aldı ve iki parti arasındaki iş birliğinin çerçevesi detaylandırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/aksener-istanbul-sanayi-odasini-ziyaret-etti-1052053535.html

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ahmet davutoğlu, meral akşener, iyi parti, millet ittifakı, gelecek partisi