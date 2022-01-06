https://tr.sputniknews.com/20220106/akvaryum-baliklari-araba-kullandi-en-zeki-memelilerle-benzer-hizlarda-ogrenebiliyorlar-1052461829.html

Akvaryum balıkları araba kullandı: En zeki memelilerle benzer hızlarda öğrenebiliyorlar

Akvaryum balıkları araba kullandı: En zeki memelilerle benzer hızlarda öğrenebiliyorlar

İsrail'de yapılan araştırmada, akvaryum balıklarının bir hedefe ulaşma konusunda mekansal duyarlılık ve sürüş yeteneği geliştirebildiğini ortaya çıkardı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:03+0300

2022-01-06T12:03+0300

2022-01-06T12:03+0300

dünya

israil

araba

ben gurion üniversitesi

test sürüşü

akvaryum

ben gurion

balık

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İsrail Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir akvaryum balığına 'FOV - Balık Kumandalı Araç' ismini verdikleri cihazı kullanmayı öğrettiklerini ve böylelikle balığın 'sürüş yeteneği ve mekansal farkındalığının' geliştiğinin kanıtlandığını açıkladı. Hakemli bilimsel dergi Behavioral Brain Research'te yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar balıkları, hareketlerini izleyen bir kamera ve bilgisayar sistemi tarafından yönlendirilen tekerlekli bir aparata bağlı olacak şekilde bir akvaryuma yerleştirdi. Kurulan sistemle, balık akvaryum içerisinde hangi yöne ilerlediyse, aracın da o yönde ilerlemesinin sağlandığı belirtildi. Hedefe ulaşma hızını 60 saniyeye kadar indirdilerHazırlanan deneyde ise, balıklar odanın çeşitli noktalarında kırmızı çizgiyle işaretlenen bölgelere ulaştıklarında yiyecekle ödüllendirildiler. Bu durum, balıkların engelleri aşmasında ve başlarda 30 dakika süren yolculuklarını 60 saniyeye kadar indirip hedeflerine ulaşabilmelerine yol açtı. Çalışmayla birlikte, genellikle küçük beyin boyutlarıyla ilişkilendirilen balıkların, uyum ve adaptasyon konularında en zeki memelilerle bile benzer hızlarda öğrenebildikleri gösterildi.'Tüm bunları yaparken konum hatalarını düzelttiler'Yayınlanan araştırmanın yazarları, Ben-Gurion Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Shachar Givon ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nden Matan Samina, deneyle ilgili olarak "Aracı çalıştırabildiler, yeni ortamları keşfedebildiler ve başlangıç noktasından bağımsız olarak hedefe ulaşabildiler. Tüm bunları yaparken de çıkmaz sokaklardan kaçındılar ve konum hatalarını düzelttiler" açıklamasında bulundu."Balık beyninde dış ortamın temsil edilme şekli ve kullandığı stratejiler, su ortamında olduğu kadar karasal bir ortamda da başarılı olabilir” diyen yazarlar, "Bu, uzayın ortamlarda temsil edilme biçimindeki evrenselliğe işaret ediyor" dedi.Ben Gurion Üniversitesi'nin bu çalışması, balıkların motorlu taşıt kullanması konusunda bir ilk değil. Daha önce de, Hollandalı araştırmacıların 2014 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, bir akvaryum balığının harekete duyarlı bir kamera yoluyla uzaktan kumandalı bir arabayı çalıştırabildiğini göstermişti.

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