https://tr.sputniknews.com/20220106/amasyada-kopuren-tersakan-cayinda-inceleme-baslatildi-1052477494.html

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı

Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Tersakan Çayı suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlattı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T19:09+0300

2022-01-06T19:09+0300

2022-01-06T19:09+0300

türkiye

amasya

köpük

dere

yeşilırmak nehri

tersakan çayı

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Amasya'da yaklaşık 5 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Yeşilırmak'a dökülen Tersakan Çayı'nın Göllü Bağları mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, çaydaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

türkiye

amasya

yeşilırmak nehri

tersakan çayı

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amasya, köpük, dere, yeşilırmak nehri, tersakan çayı