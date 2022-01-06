https://tr.sputniknews.com/20220106/ankarada-otobus-soforunun-kopekle-yasadigi-eglenceli-anlar-kamerada-1052456060.html

Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde şoför... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:46+0300

2022-01-06T09:46+0300

2022-01-06T09:50+0300

yaşam

ankara

köpek

boks

otobüs

şoför

ego

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052456024_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_74e93be22b1ce16097634407e9e21f9f.jpg

Ankara'nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı.Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullancılar ise bu durumu eğlenceli buldu.

https://tr.sputniknews.com/20220106/kovid-19-vakalari-k9lar-ile-tespit-edilecek-1052454236.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, köpek, boks, otobüs, şoför, ego