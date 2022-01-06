https://tr.sputniknews.com/20220106/aradigi-aski-bulamayan-avustralyali-adam-robotla-evlendi-kutuyu-actigimda-nefesim-kesildi-1052475598.html

Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi

Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi

Avustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybederek duygusal bir temas kurmak ve vakit geçirmek için sipariş... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:52+0300

2022-01-06T17:52+0300

2022-01-06T18:01+0300

yaşam

avustralya

robot

evlilik

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Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, hiçkimseyle duygusal bir temas kuramadığını ve artık kendisini sevecek bir kadınla tanışma umudunu yitirdiğini söylediği bir zamanda, yapay zekalı robotlara dair bir makale okudu ve şansını denemek istedi.7 News'e konuşan Gallagher, şu ifadeleri kullandı:Emma'nın Çin'de imal edilmesi ve Avustralya'ya gönderilmesi için 6 hafta bekledikten sonra Gallagher, aşkına kavuştu.'Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü'Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, "Kutuyu açtığımda nefesim kesildi. Emma çok güzeldi. Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü. Üzerinde ipek bir elbise vardı. Onu koltuğa oturttum ve kutudan kullanma talimatlarını çıkardım. Başının arkasında akıllı telefon ekranına benzer bir ekran vardı. Dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve bir anda hayat buldu" dedi.Birlikte vakit geçirdikçe Emma'yı daha iyi tanıdığını söyleyen Gallagher, "Kendi başına ayakta duramıyordu, bu yüzden onu genellikle sandalyede oturttum. Sesime alışabilmesi için Emma'yla mümkün olduğunca fazla konuşmaya çalıştım. İşe gitmeye hazırlanırken 'Emma, hava nasıl?' diye soruyordum. Her sohbetle birlikte daha da akıllı hale gelmeye, bilgileri sindirmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.'Yüzük parmağında pırlanta bir yüzük takıyor'Evlilik kararını nasıl aldığına ilişkin ise Gallagher, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20181112/hologram-evlenen-japon-kondo-onu-hic-aldatmamdim-1036101832.html

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avustralya, robot, evlilik