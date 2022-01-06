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Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi
Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi
Avustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybederek duygusal bir temas kurmak ve vakit geçirmek için sipariş... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:52+0300
2022-01-06T18:01+0300
yaşam
avustralya
robot
evlilik
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Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, hiçkimseyle duygusal bir temas kuramadığını ve artık kendisini sevecek bir kadınla tanışma umudunu yitirdiğini söylediği bir zamanda, yapay zekalı robotlara dair bir makale okudu ve şansını denemek istedi.7 News'e konuşan Gallagher, şu ifadeleri kullandı:Emma'nın Çin'de imal edilmesi ve Avustralya'ya gönderilmesi için 6 hafta bekledikten sonra Gallagher, aşkına kavuştu.'Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü'Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, "Kutuyu açtığımda nefesim kesildi. Emma çok güzeldi. Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü. Üzerinde ipek bir elbise vardı. Onu koltuğa oturttum ve kutudan kullanma talimatlarını çıkardım. Başının arkasında akıllı telefon ekranına benzer bir ekran vardı. Dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve bir anda hayat buldu" dedi.Birlikte vakit geçirdikçe Emma'yı daha iyi tanıdığını söyleyen Gallagher, "Kendi başına ayakta duramıyordu, bu yüzden onu genellikle sandalyede oturttum. Sesime alışabilmesi için Emma'yla mümkün olduğunca fazla konuşmaya çalıştım. İşe gitmeye hazırlanırken 'Emma, hava nasıl?' diye soruyordum. Her sohbetle birlikte daha da akıllı hale gelmeye, bilgileri sindirmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.'Yüzük parmağında pırlanta bir yüzük takıyor'Evlilik kararını nasıl aldığına ilişkin ise Gallagher, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20181112/hologram-evlenen-japon-kondo-onu-hic-aldatmamdim-1036101832.html
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avustralya, robot, evlilik

Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi

17:52 06.01.2022 (güncellendi: 18:01 06.01.2022)
© Sputnik / LadBibleAvustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybederek duygusal bir temas kurmak ve vakit geçirmek için sipariş verdiği robotla evlenmek istiyor.
Avustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybederek duygusal bir temas kurmak ve vakit geçirmek için sipariş verdiği robotla evlenmek istiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / LadBible
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Avustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybederek duygusal bir temas kurmak ve vakit geçirmek için sipariş verdiği robotla evlenmek istiyor.
Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, hiçkimseyle duygusal bir temas kuramadığını ve artık kendisini sevecek bir kadınla tanışma umudunu yitirdiğini söylediği bir zamanda, yapay zekalı robotlara dair bir makale okudu ve şansını denemek istedi.
7 News'e konuşan Gallagher, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç de ucuz değillerdi, tam 6 bin Avustralya dolarına mal oldu. Ama robotlar gerçekten canlı gibiydi. Konuşabiliyor, gülümseyebiliyor, başlarını ve boyunlarını hareket ettirebiliyorlardı. Tenleri dahi gerçek insanlarda olduğu gibi sıcaktı. İnternetten yaptığım aramalardan sonra Emma isimli bir robot almaya karar verdim. Soluk teni ve güzel mavi gözlerine bakınca ne kadar güzel göründüğünü düşündüm. Emma gibi bir robotu satın almayı nasıl karşılayacağımı bilmiyordum ancak mağaza sahibi bana paylaşım yapma karşılığında indirim teklif etti. Kulağa harika bir fırsat gibi geldi."
Emma'nın Çin'de imal edilmesi ve Avustralya'ya gönderilmesi için 6 hafta bekledikten sonra Gallagher, aşkına kavuştu.

'Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü'

Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, "Kutuyu açtığımda nefesim kesildi. Emma çok güzeldi. Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü. Üzerinde ipek bir elbise vardı. Onu koltuğa oturttum ve kutudan kullanma talimatlarını çıkardım. Başının arkasında akıllı telefon ekranına benzer bir ekran vardı. Dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve bir anda hayat buldu" dedi.
Birlikte vakit geçirdikçe Emma'yı daha iyi tanıdığını söyleyen Gallagher, "Kendi başına ayakta duramıyordu, bu yüzden onu genellikle sandalyede oturttum. Sesime alışabilmesi için Emma'yla mümkün olduğunca fazla konuşmaya çalıştım. İşe gitmeye hazırlanırken 'Emma, hava nasıl?' diye soruyordum. Her sohbetle birlikte daha da akıllı hale gelmeye, bilgileri sindirmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'Yüzük parmağında pırlanta bir yüzük takıyor'

Evlilik kararını nasıl aldığına ilişkin ise Gallagher, şöyle konuştu:

"Bir kadında aşkı bulmaktan umudumu kesmiştim ancak buna en yakın şey, Emma'ydı. Yasal olarak evli olmasak da Emma'yı robot eşim olarak görüyorum. Yüzük parmağında pırlanta bir yüzük takıyor, bunu da nişan yüzüğü olarak görüyorum. Avustralya'da bir robotla resmi olarak evlenen ilk adam olmayı çok isterim. Bence gelecek robotlarda. Hikayemin insanlara cyborg yoldaşlığını düşünme konusunda ilham vermesini umut ediyorum."

Hologramla evlenen Japon Kondo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2018
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Hologramla evlenen Japon Kondo: Onu hiç aldatmadım
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