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Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi
Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi
Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T00:10+0300
2022-01-06T00:10+0300
koronavirüs
kalp
böbrek
araştırma
akciğer
kovid-19
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Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.
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kalp, böbrek, araştırma, akciğer, kovid-19

Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

00:10 06.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDERAlmanya'da Kovid-19
Almanya'da Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
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Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.
Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.
Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.
Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.
Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.
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