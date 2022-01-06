https://tr.sputniknews.com/20220106/arastirma-kovid-19-hastaligi-hafif-gecirenlerin-dahi-organlarina-zarar-verdi-1052447520.html

Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T00:10+0300

2022-01-06T00:10+0300

2022-01-06T00:10+0300

koronavirüs

kalp

böbrek

araştırma

akciğer

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052403778_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_1404878fb26cb32a1ecb585f366ea304.jpg

Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/20-yasindaki-lise-ogrencisi-koronaviruse-yenildi-1052437338.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kalp, böbrek, araştırma, akciğer, kovid-19