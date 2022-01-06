https://tr.sputniknews.com/20220106/art-consultancy-kurucusu-dolmaci-sanat-piyasasinda-fiyatlarda-yuzde-50-artis-oldu-1052480588.html

Art Consultancy Kurucusu Dolmacı: Sanat piyasasında fiyatlarda yüzde 50 artış oldu

Art Consultancy Kurucusu Dolmacı: Sanat piyasasında fiyatlarda yüzde 50 artış oldu

Art Consultancy Kurucusu Sevil Dolmacı, sanat ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fiyatlarda hatırı sayılır bir artış oldu hem çok kısa bir zamanda... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T21:40+0300

2022-01-06T21:40+0300

2022-01-06T21:40+0300

ekonomi

bloomberg ht

kripto

nft

sevil dolmacı

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Art Consultancy Kurucusu Sevil Dolmacı maliyet artışları ve kurdaki dalgalanmanın sanat sektörünü etkilemediğini söyledi.Bloomberg HT’deki Üst Düzey programında Arzu Maliki’nin sorularını cevaplayan Dolmacı, “Dövizin yükselmesi ve kurların sürekli değişken olması sanat sektörünü etkilemedi. Çünkü biz krizlere alışık bir ülkeyiz, hem de kriz dönemlerinde sanat her zaman en çok yükselen değer olur. Fiyatlarda hatırı sayılır bir artış oldu hem çok kısa bir zamanda. Geçen seneden bu yana fiyatlarda yüzde 50 artış oldu” dedi.'Sanat dünyasında kripto paralarla alışveriş yapılan mecra yine NFT'ler'NFT’ler hakkında ise Dolmacı, “Kripto ve NFT'lerden para kazanmış olan genç bir kesim var ve bu kesim sanatla çok iç içeler. Miami Art Basel'da da bu grup büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Şu anda sanat dünyasında kripto paralarla alışveriş yapılan mecra yine NFT'ler. Bizim klasik eserlerin kriptolar üzerinden alım satımı henüz yok. Ama Türkiye'de de NFT üzerinden sanat eseri üretenler var” ifadelerini kullandı.

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bloomberg ht, kripto, nft, sevil dolmacı