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Aşısız Djokovic'i almayan Avustralya'yı Sırbistan lideri 'tacizle' suçlarken, Nadal 'Aşı lazım' dedi
Aşısız Djokovic'i almayan Avustralya'yı Sırbistan lideri 'tacizle' suçlarken, Nadal 'Aşı lazım' dedi
Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyuran son şampiyon Novak Djokovic'in Avustralyalıların protestolarının ardından vizesinin iptal... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:50+0300
2022-01-06T12:05+0300
spor
novak djokovic
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En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran şampiyon tenisçi Novak Djokovic'in Avustralyalıların büyük tepkisini çekmesinin ardından dün Melbourne Havaalanı'nda durdurulması ve vizesinin iptal edilmesi, pandemiye damga vuran olaylar arasında yerini aldı. Avustralya Sınır Gücü'nün aşı muafiyet iznini desteklemek için yeterli kanıt sağlayamadığını söylediği dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Melbourne'de tutulduğu karantina oteli çevresinde ayrımcılık karşıtı protestolar devam ediyor. Djokovic'in avukatları vize iptalinin reddi ve Avustralya'da kalma izni verilmesi için federal mahkemeye başvurdu. Dosyayla ilgili bugün önduruşma yapan mahkeme, tam duruşmayı pazartesi sabahına erteleme yoluna gitti. Vucic: Bütün Sırbistan Novak'ın yanındaBu arada Sırp tenisçiye tam destek veren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avustralya'yı Djokovic'e 'kötü muameleyle' suçladı. Sıpr medyasına göre Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi'ne Djokovic'in derhal serbest bırakılması ve Avustralya Açık'ta yarışmasına izin verilmesi için uyarı veren Vucic, "Bütün Sırbistan Novak'ın yanında" açıklamasını yaptı. Sırbistan lideri, "Dünyanın en iyi tenisçisinin tacizine bir an önce son verilmesi için organlarımız her şeyi yapıyor" dedi. Babasına göre 'yeni Spartaküs'Rus basınına konuşan Djokoviç'in babası Srdjan da oğlunun gördüğü muameleye öfkesini şöyle dile getirdi: "Bu gece onu zindana atabilirler, yarın zincire vurabilirler. Gerçek şu ki, o su gibidir ve su kendi yolunu çizer. Novak, yeni dünyanın adaletsizliğe, sömürgeciliğe ve ikiyüzlülüğe tahammülü olmayan Spartaküs'üdür."Morrison: Ayrımcılık yapmadan adil olma çabasındayızAvustralya Başbakanı Scott Morrison ise taciz suçlamasını reddederek Belgrad'a şu karşılığı verdi: “Avustralya'nın pek çok ülke gibi ayrımcı olmayan egemen sınırları ve net kuralları var… Mesele, Avustralya'nın sınır koruma yasalarının adil ve makul şekilde uygulanmasıyla ilgili. Tüm söyleyebileceğim, sunulan tıbbı muafiyet kanıtlarının yetersiz bulunduğudur."Avustralya'da bulunan ve Melbourne Yaz ATP 250 turnuvasına katılan ünlü tenisçi Rafa Nadal, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Djokovic'in durumuna üzüldüğünü' söylese de ağırlığını aşı olmaktan yana koydu.Nadal: Kararının doğurduğu sonuçları çekiyorSırp tenisçimin aşısız Avustralya'ya gelmesi halinde karşılaşabileceği potansiyel sorunları ayardır bildiğini, verdiği karardan kendisinin sorumlu olduğunu dile getiren İspanyol raket, "Eğer isteseydi, Avustralya’da sorunsuz bir şekilde oynayabilirdi. Herkes hayatta kendi kararlarını vermekte özgürdür, ama her kararın doğurduğu sonuçlar da vardır, değil mi" dedi.'Avustralyalılar tepkilerinde haklı'Avustralya'da uzun süre sıkı kapanma uygulanan dönemlerde insanların evlerine dönemediklerini hatırlatarak Avustralyalıların durumdan 'çok rahatsız olmalarının normal olduğunu' dile getiren Nadal, "Tıp hakkında bilgisi olanların dediklerine inanırım ve onlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorsa aşı olmamız gerekiyordur. Benim bakış açım bu" vurgusunu yaptı.Abu Dabi'deki oynadıktan sonra geçen ay Kovid testi pozitif çıkan ünlü tenisçi, enfeksiyonun birkaç gününün çok zorlu geçtiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/avustralya-acika-asi-muafiyetiyle-katilacak-djokovice-tepki-avustralyalilarin-nefretini-gorecek-1052399166.html
https://tr.sputniknews.com/20220106/avustralya-acika-katilmak-icin-avustralyaya-gelen-sampiyonluk-tenisci-djokovic-sinirdan-gecemedi-1052449756.html
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novak djokovic

Aşısız Djokovic'i almayan Avustralya'yı Sırbistan lideri 'tacizle' suçlarken, Nadal 'Aşı lazım' dedi

11:50 06.01.2022 (güncellendi: 12:05 06.01.2022)
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKEAvustralya'nın Sidney kentindeki bir tenis maçında Novak Djokovic'e destek için Sırbistan bayrağı açan Sırp fanlar
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir tenis maçında Novak Djokovic'e destek için Sırbistan bayrağı açan Sırp fanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKE
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Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyuran son şampiyon Novak Djokovic'in Avustralyalıların protestolarının ardından vizesinin iptal edilmesi ve mahkeme kararına dek Melbourne'de karantina oteline konulması, Avustralya ve Sırbistan'da zıt yankılar yarattı.
En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran şampiyon tenisçi Novak Djokovic'in Avustralyalıların büyük tepkisini çekmesinin ardından dün Melbourne Havaalanı'nda durdurulması ve vizesinin iptal edilmesi, pandemiye damga vuran olaylar arasında yerini aldı.
Avustralya Sınır Gücü'nün aşı muafiyet iznini desteklemek için yeterli kanıt sağlayamadığını söylediği dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Melbourne'de tutulduğu karantina oteli çevresinde ayrımcılık karşıtı protestolar devam ediyor. Djokovic'in avukatları vize iptalinin reddi ve Avustralya'da kalma izni verilmesi için federal mahkemeye başvurdu. Dosyayla ilgili bugün önduruşma yapan mahkeme, tam duruşmayı pazartesi sabahına erteleme yoluna gitti.

Vucic: Bütün Sırbistan Novak'ın yanında

Bu arada Sırp tenisçiye tam destek veren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avustralya'yı Djokovic'e 'kötü muameleyle' suçladı.
Sıpr medyasına göre Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi'ne Djokovic'in derhal serbest bırakılması ve Avustralya Açık'ta yarışmasına izin verilmesi için uyarı veren Vucic, "Bütün Sırbistan Novak'ın yanında" açıklamasını yaptı. Sırbistan lideri, "Dünyanın en iyi tenisçisinin tacizine bir an önce son verilmesi için organlarımız her şeyi yapıyor" dedi.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
4 Ocak, 18:18

Babasına göre 'yeni Spartaküs'

Rus basınına konuşan Djokoviç'in babası Srdjan da oğlunun gördüğü muameleye öfkesini şöyle dile getirdi: "Bu gece onu zindana atabilirler, yarın zincire vurabilirler. Gerçek şu ki, o su gibidir ve su kendi yolunu çizer. Novak, yeni dünyanın adaletsizliğe, sömürgeciliğe ve ikiyüzlülüğe tahammülü olmayan Spartaküs'üdür."
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'a katılmak için Avustralya'ya gelen şampiyon tenisçi Djokovic'in vizesi iptal edildi
00:59

Morrison: Ayrımcılık yapmadan adil olma çabasındayız

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise taciz suçlamasını reddederek Belgrad'a şu karşılığı verdi:
“Avustralya'nın pek çok ülke gibi ayrımcı olmayan egemen sınırları ve net kuralları var… Mesele, Avustralya'nın sınır koruma yasalarının adil ve makul şekilde uygulanmasıyla ilgili. Tüm söyleyebileceğim, sunulan tıbbı muafiyet kanıtlarının yetersiz bulunduğudur."
Avustralya'da bulunan ve Melbourne Yaz ATP 250 turnuvasına katılan ünlü tenisçi Rafa Nadal, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Djokovic'in durumuna üzüldüğünü' söylese de ağırlığını aşı olmaktan yana koydu.

Nadal: Kararının doğurduğu sonuçları çekiyor

Sırp tenisçimin aşısız Avustralya'ya gelmesi halinde karşılaşabileceği potansiyel sorunları ayardır bildiğini, verdiği karardan kendisinin sorumlu olduğunu dile getiren İspanyol raket, "Eğer isteseydi, Avustralya’da sorunsuz bir şekilde oynayabilirdi. Herkes hayatta kendi kararlarını vermekte özgürdür, ama her kararın doğurduğu sonuçlar da vardır, değil mi" dedi.

'Avustralyalılar tepkilerinde haklı'

Avustralya'da uzun süre sıkı kapanma uygulanan dönemlerde insanların evlerine dönemediklerini hatırlatarak Avustralyalıların durumdan 'çok rahatsız olmalarının normal olduğunu' dile getiren Nadal, "Tıp hakkında bilgisi olanların dediklerine inanırım ve onlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorsa aşı olmamız gerekiyordur. Benim bakış açım bu" vurgusunu yaptı.
Abu Dabi'deki oynadıktan sonra geçen ay Kovid testi pozitif çıkan ünlü tenisçi, enfeksiyonun birkaç gününün çok zorlu geçtiğini sözlerine ekledi.
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