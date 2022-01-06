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Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar
Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar
Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar, atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:25+0300
2022-01-06T15:01+0300
yaşam
ağrı
kar
at
battaniye
nakliye
don
soğuk
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Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Soğuğun hüküm sürdüğü kentte geçimini at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Eski Van Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar eksi 30 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.At arabacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Halef Aslankılıç, kış mevsiminin Ağrı'da çok sert geçtiğini ve bu nedenle ekmek kapısı olan atları soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardıklarını söyleyerek, “Sabah 7 buçukta geliyoruz. İş olursa çalışıyoruz. Atları getirip burada bağlıyoruz. Çok soğuk olduğunda biz de kahveye gidip oturuyoruz. Hava çok soğuk, insan donuyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Atlara yem ve arpa yediriyoruz. Arpa vermezsek atlar donar. Kışın çok soğuk olduğu için atların üzerini battaniye ile örtüyoruz“ dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/erzurumda-kurt-ayakta-dondu-1052462577.html
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ağrı, kar, at, battaniye, nakliye, don, soğuk

Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar

14:25 06.01.2022 (güncellendi: 15:01 06.01.2022)
© İHAAtlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar
Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar, atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor.
Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi.
Soğuğun hüküm sürdüğü kentte geçimini at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor.
Eski Van Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar eksi 30 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
At arabacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Halef Aslankılıç, kış mevsiminin Ağrı'da çok sert geçtiğini ve bu nedenle ekmek kapısı olan atları soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardıklarını söyleyerek, “Sabah 7 buçukta geliyoruz. İş olursa çalışıyoruz. Atları getirip burada bağlıyoruz. Çok soğuk olduğunda biz de kahveye gidip oturuyoruz. Hava çok soğuk, insan donuyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Atlara yem ve arpa yediriyoruz. Arpa vermezsek atlar donar. Kışın çok soğuk olduğu için atların üzerini battaniye ile örtüyoruz“ dedi.
Erzurum’da kurt ayakta dondu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
YAŞAM
Erzurum’da kurt ayakta dondu
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