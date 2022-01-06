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https://tr.sputniknews.com/20220106/avustralya-acika-katilmak-icin-avustralyaya-gelen-sampiyonluk-tenisci-djokovic-sinirdan-gecemedi-1052449756.html
Avustralya Açık'a katılmak için Avustralya'ya gelen şampiyon tenisçi Djokovic'in vizesi iptal edildi
Avustralya Açık'a katılmak için Avustralya'ya gelen şampiyon tenisçi Djokovic'in vizesi iptal edildi
Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası için tıbbı muafiyet alarak gittiği Avustralya'daki... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T00:59+0300
2022-01-06T01:21+0300
spor
avustralya
melbourne
novak djokovic
sırp
tenis
aşı
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Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic, turnuva organizatörlerinden özel izin almasına karşın ülke sınırındaki sorun sürüyor.Avustralya basınında çıkan haberlere göre, Melbourne Havaalanı'na gelen 34 yaşındaki tenisçi, tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine Federal Sınır Kuvvetleri, Victoria eyaletinin yönetimiyle iletişime geçerek Djokovic'in ekibinin vize başvurusunda hata yaptığını iletti. Koronavirüs aşılarını tamamlamayan kişileri ülkesine almayan Avustralya hükumeti, sağlık muafiyeti alarak ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Novak Djokovic'e ülkeyi terk etmesini söyledi.Reuters'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Morrison yaptığı açıklamada, Djokovic'in ülkeye girebilmesi için koronavirüs aşısından muaf olduğuna dair tıbbi bir kanıt sunması gerektiğini söyledi.Morrison, Djokovic'in bu belgeyi sunmaması halinde evine geri gönderileceğine dikkat çekti.Avustralya'daki koronavirüs vakalarıyla mücadele edildiğini belirten Morrison, "Djokovic'in tıbbi kanıtları sunmasını beliyoruz. Eğer yetersiz bir belge sunarsa diğer kişilerden farklı bir muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gönderilecek. Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı" diye konuştu.Djokovic'in babası Sırp basınına yaptığı açıklamada, ünlü sporcunun kimsenin giremediği bir odada bekletildiğini söyledi. Novak Djokovic’in babası Srdjan, “Oğlumu saatlerdir esir tutuyorlar. Bu sadece Novak için değil, özgür dünya için verilen bir mücadeledir. Eğer onu önümüzdeki yarım saat içinde serbest bırakmazlarsa sokakta toplanacağız. Bu herkesin kavgası" dedi.Avustralya Açık'a ev sahipliği yapacak Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaleti, aşı olmayan kişilerin bölgeye girişine izin vermiyor. Sadece tıbbi gerekçelerle aşı olamayan kişiler, karantina kurallarına uymak kaydıyla vize alabiliyor. Aşı olmayı reddeden Novak Djokovic, Avustralya Açık yönetiminden tıbbi muafiyet alarak turnuvaya aşısız katılma izni almıştı.Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti. Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.
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avustralya, melbourne, novak djokovic, sırp, tenis, aşı

Avustralya Açık'a katılmak için Avustralya'ya gelen şampiyon tenisçi Djokovic'in vizesi iptal edildi

00:59 06.01.2022 (güncellendi: 01:21 06.01.2022)
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
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Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası için tıbbı muafiyet alarak gittiği Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'nda sorguya alındı. Avustralya hükumeti, sağlık muafiyeti alarak ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Novak Djokovic'e ülkeyi terk etmesini söyledi.
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic, turnuva organizatörlerinden özel izin almasına karşın ülke sınırındaki sorun sürüyor.
Avustralya basınında çıkan haberlere göre, Melbourne Havaalanı'na gelen 34 yaşındaki tenisçi, tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine Federal Sınır Kuvvetleri, Victoria eyaletinin yönetimiyle iletişime geçerek Djokovic'in ekibinin vize başvurusunda hata yaptığını iletti.

Koronavirüs aşılarını tamamlamayan kişileri ülkesine almayan Avustralya hükumeti, sağlık muafiyeti alarak ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Novak Djokovic'e ülkeyi terk etmesini söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Morrison yaptığı açıklamada, Djokovic'in ülkeye girebilmesi için koronavirüs aşısından muaf olduğuna dair tıbbi bir kanıt sunması gerektiğini söyledi.
Morrison, Djokovic'in bu belgeyi sunmaması halinde evine geri gönderileceğine dikkat çekti.
Avustralya'daki koronavirüs vakalarıyla mücadele edildiğini belirten Morrison, "Djokovic'in tıbbi kanıtları sunmasını beliyoruz. Eğer yetersiz bir belge sunarsa diğer kişilerden farklı bir muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gönderilecek. Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı" diye konuştu.
Djokovic'in babası Sırp basınına yaptığı açıklamada, ünlü sporcunun kimsenin giremediği bir odada bekletildiğini söyledi. Novak Djokovic’in babası Srdjan, “Oğlumu saatlerdir esir tutuyorlar. Bu sadece Novak için değil, özgür dünya için verilen bir mücadeledir. Eğer onu önümüzdeki yarım saat içinde serbest bırakmazlarsa sokakta toplanacağız. Bu herkesin kavgası" dedi.
Avustralya Açık'a ev sahipliği yapacak Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaleti, aşı olmayan kişilerin bölgeye girişine izin vermiyor.

Sadece tıbbi gerekçelerle aşı olamayan kişiler, karantina kurallarına uymak kaydıyla vize alabiliyor. Aşı olmayı reddeden Novak Djokovic, Avustralya Açık yönetiminden tıbbi muafiyet alarak turnuvaya aşısız katılma izni almıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.
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