https://tr.sputniknews.com/20220106/bahceli-yerli-ve-milli-uretimimiz-turkovac-asimi-oldum-1052464891.html

Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum

Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı olduğunu açıkladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:01+0300

2022-01-06T13:01+0300

2022-01-06T13:03+0300

devlet bahçeli

turkovac

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052464885_0:67:2867:1679_1920x0_80_0_0_42502dc53f3f5e76f98a2b28a190b6ae.jpg

Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum" açıklaması yaptı. Vatandaşlara Turkovac aşısı olmaları için çağrıda bulunan Bahçeli, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi. Açıklamasını Twitter'dan yapan Bahçeli aşı olduğu anlara dair fotoğraflarını da paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, turkovac