Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum" açıklaması yaptı. Vatandaşlara Turkovac aşısı olmaları için çağrıda bulunan Bahçeli, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi. Açıklamasını Twitter'dan yapan Bahçeli aşı olduğu anlara dair fotoğraflarını da paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.
Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum" açıklaması yaptı.
Vatandaşlara Turkovac aşısı olmaları için çağrıda bulunan Bahçeli, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.
Açıklamasını Twitter'dan yapan Bahçeli aşı olduğu anlara dair fotoğraflarını da paylaştı.
Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/0rJ8PmpKlm