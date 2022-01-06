https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-cavusoglu-libyali-buyukelci-elgelaib-ve-danisman-muhtari-kabul-etti-1052450366.html

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T01:21+0300

2022-01-06T01:21+0300

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türkiye

libya

mevlüt çavuşoğlu

abdurrezak muhtar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.Çavuşoğlu, Büyükelçi Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Muhtar'ı Ankara'da ağırladıklarını belirtti.

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libya, mevlüt çavuşoğlu, abdurrezak muhtar