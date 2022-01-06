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Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T01:21+0300
2022-01-06T01:21+0300
2022-01-06T01:21+0300
türkiye
libya
mevlüt çavuşoğlu
abdurrezak muhtar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.Çavuşoğlu, Büyükelçi Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Muhtar'ı Ankara'da ağırladıklarını belirtti.
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libya, mevlüt çavuşoğlu, abdurrezak muhtar
Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Büyükelçi Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Muhtar'ı Ankara'da ağırladıklarını belirtti.