https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-kasapoglu-ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemelerinin-basladigini-duyurdu-1052467009.html
Bakan Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu
Bakan Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını açıkladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:03+0300
2022-01-06T14:03+0300
2022-01-06T14:03+0300
türkiye
burs
kyk
kredi
ödeme
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.Taahhütname süresi̇ uzadıBu arada Bakan Kasapoğlu, 2021 – 2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 – 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/sahan-gokbakardan-ogretmeni-tarafindan-siddete-ugrayan-ogrenciye-burs-1052266271.html
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burs, kyk, kredi, ödeme, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Bakan Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.
Taahhütname süresi̇ uzadı
Bu arada Bakan Kasapoğlu, 2021 – 2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 – 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.