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Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:14+0300
2022-01-06T15:14+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
karantina
korona
fahrettin koca
korona
izolasyon
koronavirüs
koronavirüs aşısı
bilim kurulu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/bakan-koca-pozitif-vakada-karantina-suresi-7-gun-oldu-1052443548.html
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sağlık bakanlığı, karantina, korona, fahrettin koca, korona, izolasyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı, bilim kurulu

Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı

15:14 06.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesinin kullanıldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.
Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.
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Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
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