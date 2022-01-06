https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-koca-izolasyon-kelimesi-yerine-yanlislikla-karantina-kelimesi-kullanildi-1052469952.html

Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı

Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:14+0300

2022-01-06T15:14+0300

2022-01-06T15:14+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

karantina

korona

fahrettin koca

korona

izolasyon

koronavirüs

koronavirüs aşısı

bilim kurulu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/bakan-koca-pozitif-vakada-karantina-suresi-7-gun-oldu-1052443548.html

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sağlık bakanlığı, karantina, korona, fahrettin koca, korona, izolasyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı, bilim kurulu