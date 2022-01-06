https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-koca-izolasyon-kelimesi-yerine-yanlislikla-karantina-kelimesi-kullanildi-1052469952.html
Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:14+0300
2022-01-06T15:14+0300
2022-01-06T15:14+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
karantina
korona
fahrettin koca
korona
izolasyon
koronavirüs
koronavirüs aşısı
bilim kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/bakan-koca-pozitif-vakada-karantina-suresi-7-gun-oldu-1052443548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, karantina, korona, fahrettin koca, korona, izolasyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı, bilim kurulu
Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesinin kullanıldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesinin kullanıldığını söyledi.
Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.