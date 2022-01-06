https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-koca-vakalar-artiyor-mecburi-olmayan-ziyaretlerden-kacinin-1052465620.html

Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirten Sağlık bakanı Koca, "Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının"... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:22+0300

2022-01-06T13:22+0300

2022-01-06T13:22+0300

koronavirüs

sağlık

fahrettin koca

vaka

sağlık bakanı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının artışına dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

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sağlık, fahrettin koca, vaka, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron