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Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirten Sağlık bakanı Koca, "Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının"... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:22+0300
2022-01-06T13:22+0300
koronavirüs
sağlık
fahrettin koca
vaka
sağlık bakanı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
omicron
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının artışına dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.
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sağlık, fahrettin koca, vaka, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron

Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

13:22 06.01.2022
© AAKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirten Sağlık bakanı Koca, "Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının artışına dikkat çekti.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.
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