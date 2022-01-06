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Bakan Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış
Bakan Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’nde yaptığı konuşmada, “Biz milletimiz için sahada... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T21:08+0300
2022-01-06T21:08+0300
politika
ortaçağ
chp
yenikapı
özgür özel
kuran-ı kerim
recep tayyip erdoğan
murat kurum
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Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '6. Konya Tanıtım Günleri' İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı.Tanıtım günlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Konyalı iş insanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.CHP’li milletvekili Özgür Özel'in ‘Kuran eğitimine Ortaçağ zihniyetidir’ açıklamasıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, “Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı’dayız. Sultan Fatih’in; Batı’nın karanlık ortaçağını kapattığı yerdeyiz. Yeniçağı başlattığı İstanbul’dayız. Müsaadenizle ben CHP’ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyorlar ya. Aslında onlar Batı’nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye’yi bu zihniyetin götürmek istediği Ortaçağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı? Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracatta rekorlar kırıyor, büyüme oranlarını yakalıyoruz ve dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda hızlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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ortaçağ, chp, yenikapı, özgür özel, kuran-ı kerim, recep tayyip erdoğan, murat kurum

Bakan Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış

21:08 06.01.2022
© İHA / DENİZ ZEYBEK - HARUN ÖZCÜLER-AW510593Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA / DENİZ ZEYBEK - HARUN ÖZCÜLER-AW510593
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’nde yaptığı konuşmada, “Biz milletimiz için sahada koştururken, bakıyoruz ki CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortlamış” dedi.
Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '6. Konya Tanıtım Günleri' İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı.

Tanıtım günlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Konyalı iş insanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP’li milletvekili Özgür Özel'in ‘Kuran eğitimine Ortaçağ zihniyetidir’ açıklamasıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, “Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı’dayız. Sultan Fatih’in; Batı’nın karanlık ortaçağını kapattığı yerdeyiz. Yeniçağı başlattığı İstanbul’dayız. Müsaadenizle ben CHP’ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyorlar ya. Aslında onlar Batı’nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye’yi bu zihniyetin götürmek istediği Ortaçağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı? Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracatta rekorlar kırıyor, büyüme oranlarını yakalıyoruz ve dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda hızlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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