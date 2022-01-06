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https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-ozer-kovid-dolayisiyla-bir-kapatma-olacaksa-ilk-kapatilacak-olan-yerler-okullar-degildir-1052480263.html
Bakan Özer: Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir
Bakan Özer: Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir
CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programında, eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T21:26+0300
2022-01-06T21:29+0300
cnn türk
mahmut özer
yüz yüze eğitim
türkiye
ara tatil
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CNN Türk yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir" dedi.Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:
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cnn türk, mahmut özer, yüz yüze eğitim, ara tatil

Bakan Özer: Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir

21:26 06.01.2022 (güncellendi: 21:29 06.01.2022)
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programında, eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir" dedi. Özer, ara tatilin bir hafta öne almak gibi bir plan olmadığını açıkladı.
CNN Türk yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir" dedi.
Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ Herkes ‘hayır’ diyor. Omicron'a karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok."

Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz."
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