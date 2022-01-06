https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-ozer-kovid-dolayisiyla-bir-kapatma-olacaksa-ilk-kapatilacak-olan-yerler-okullar-degildir-1052480263.html

Bakan Özer: Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir

Bakan Özer: Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir

CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programında, eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Kovid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T21:26+0300

2022-01-06T21:26+0300

2022-01-06T21:29+0300

cnn türk

mahmut özer

yüz yüze eğitim

türkiye

ara tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80438af4fa594dfa1b47f9257cd9ef98.jpg

CNN Türk yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir" dedi.Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cnn türk, mahmut özer, yüz yüze eğitim, ara tatil