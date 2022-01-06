Batı medyası: Biden, Putin önünde diz çöktü

Yazıda, “Biden, Putin’in saygı duymasını sağlayacağını açıklamıştı. Oysa gerçekte onunla herhangi bir anlaşma yapma yönünde zayıf girişimlerde bulunuyor” ifadesine yer verildi.ABD liderinin son görüşmede büyük tavizlerde bulunarak Ukrayna’ya asker ve füze göndermekten vazgeçtiği iddia edilen yazıda, Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırımları kaldırarak 'büyük jeopolitik hediye' sunduğu görüşüne yer verildi. Üstelik, Başkan’ın ülke içindeki enerji şirketlerine açtığı savaşın Rusya’nın petrol endüstrisini beslediği belirtildi.Yazıda, “Sayın Putin, ABD lideri karşısında üstünlüğe sahip ve bunun farkında. Biden idaresinin Rusya’ya yönelik tek politikası, zayıflık politikasıdır” dendi.
The Washington Times, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya lideri Vladimir Putin önünde diz çöktüğünü yazdı.
Yazıda, “Biden, Putin’in saygı duymasını sağlayacağını açıklamıştı. Oysa gerçekte onunla herhangi bir anlaşma yapma yönünde zayıf girişimlerde bulunuyor” ifadesine yer verildi.
ABD liderinin son görüşmede büyük tavizlerde bulunarak Ukrayna’ya asker ve füze göndermekten vazgeçtiği iddia edilen yazıda, Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırımları kaldırarak 'büyük jeopolitik hediye' sunduğu görüşüne yer verildi. Üstelik, Başkan’ın ülke içindeki enerji şirketlerine açtığı savaşın Rusya’nın petrol endüstrisini beslediği belirtildi.
Yazıda, “Sayın Putin, ABD lideri karşısında üstünlüğe sahip ve bunun farkında. Biden idaresinin Rusya’ya yönelik tek politikası, zayıflık politikasıdır” dendi.