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Bavyera Başbakanı Söder: Yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 politikası Almanya'yı tehdit ediyor
Bavyera Başbakanı Söder: Yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 politikası Almanya'yı tehdit ediyor
Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili politikasının Almanya'yı tehdit ettiğini... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:20+0300
2022-01-06T17:20+0300
dünya
rusya
almanya
kuzey akım 2
düzenleme
markus söder
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N-tv televizyonuna demeç veren Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili politikasının Almanya'yı tehdit ettiğini vurguladı. Almanya'da kısa süre önce göreve başlayan yeni hükümetin dış politikasının Almanya'nın enerji güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.Söder, "Kuzey Akım 2'nin kullanılmamasından doğacak 'yeşil tehdit', öncelikle Almanya'ya zarar verir. Zira, gaz fiyatlarının ciddi şekilde arttığı mevcut koşullarda Almanya'nın güvenilir gaz tedarikçilerine ihtiyacı var" dedi.Özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Kuzey Akım 2'ye yönelik şüpheci tutumunun hatalı olduğunu kaydeden Söder, "Naif ve kendinden emin olmayan 'yeşil' dış politikadan endişe duyuyoruz. Bu, özellikle Rusya'yla ilişkileri ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.Baerbock, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını söyleyerek, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor" demişti.Baerbock'un açıklamaları Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesinde etkili olmuştu.
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rusya, almanya, kuzey akım 2, düzenleme, markus söder

Bavyera Başbakanı Söder: Yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 politikası Almanya'yı tehdit ediyor

17:20 06.01.2022
© SputnikKuzey Akım- 2
Kuzey Akım- 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
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Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili politikasının Almanya'yı tehdit ettiğini vurguladı.
N-tv televizyonuna demeç veren Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili politikasının Almanya'yı tehdit ettiğini vurguladı. Almanya'da kısa süre önce göreve başlayan yeni hükümetin dış politikasının Almanya'nın enerji güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Söder, "Kuzey Akım 2'nin kullanılmamasından doğacak 'yeşil tehdit', öncelikle Almanya'ya zarar verir. Zira, gaz fiyatlarının ciddi şekilde arttığı mevcut koşullarda Almanya'nın güvenilir gaz tedarikçilerine ihtiyacı var" dedi.

Özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Kuzey Akım 2'ye yönelik şüpheci tutumunun hatalı olduğunu kaydeden Söder, "Naif ve kendinden emin olmayan 'yeşil' dış politikadan endişe duyuyoruz. Bu, özellikle Rusya'yla ilişkileri ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını söyleyerek, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor" demişti.

Baerbock'un açıklamaları Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesinde etkili olmuştu.
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