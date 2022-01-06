https://tr.sputniknews.com/20220106/biden-bu-kez-de-yillari-karistirdi-2020de-umutlu-olmamiz-icin-bircok-sebep-var-1052452383.html

Biden, bu kez de yılları karıştırdı: '2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var'

Biden, bu kez de yılları karıştırdı: '2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var'

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez yılları karıştırdı. Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halka aşı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T04:17+0300

2022-01-06T04:17+0300

2022-01-06T04:17+0300

yaşam

abd

joe biden

gaf

2020

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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez yılları karıştıran Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halkı aşı olmaya çağırdı.Biden'ın bu gafı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.ABD Başkanı, Eylül 2020'de de Kovid-19'dan ölenlerin sayısını karıştırıp '200 milyon insanın öldüğünü' söylemişti.Bununla birlikte ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ise en az 3 kez 'Başkan Harris' diyerek hitap etmişti.Biden, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in adını ise karıştırarak kendisine 'Margaret Thatcher' demişti.Biden, 2024 yılında başkanlık için tekrar aday olmayı planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211217/beyaz-saray-biden-2024-baskanlik-secimleri-icin-yeniden-aday-olmayi-planliyor-1051851838.html

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abd, joe biden, gaf, 2020