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Biden, bu kez de yılları karıştırdı: '2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var'
Biden, bu kez de yılları karıştırdı: '2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var'
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez yılları karıştırdı. Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halka aşı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T04:17+0300
2022-01-06T04:17+0300
yaşam
abd
joe biden
gaf
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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez yılları karıştıran Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halkı aşı olmaya çağırdı.Biden'ın bu gafı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.ABD Başkanı, Eylül 2020'de de Kovid-19'dan ölenlerin sayısını karıştırıp '200 milyon insanın öldüğünü' söylemişti.Bununla birlikte ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ise en az 3 kez 'Başkan Harris' diyerek hitap etmişti.Biden, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in adını ise karıştırarak kendisine 'Margaret Thatcher' demişti.Biden, 2024 yılında başkanlık için tekrar aday olmayı planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/beyaz-saray-biden-2024-baskanlik-secimleri-icin-yeniden-aday-olmayi-planliyor-1051851838.html
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abd, joe biden, gaf, 2020

Biden, bu kez de yılları karıştırdı: '2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var'

04:17 06.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez yılları karıştırdı. Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halka aşı olma çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez yılları karıştıran Biden, "2020'de umutlu olmamız için birçok sebep var" diyerek halkı aşı olmaya çağırdı.
Biden'ın bu gafı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı, Eylül 2020'de de Kovid-19'dan ölenlerin sayısını karıştırıp '200 milyon insanın öldüğünü' söylemişti.
Bununla birlikte ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ise en az 3 kez 'Başkan Harris' diyerek hitap etmişti.
Biden, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in adını ise karıştırarak kendisine 'Margaret Thatcher' demişti.
Biden, 2024 yılında başkanlık için tekrar aday olmayı planlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor
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