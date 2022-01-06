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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220106/bir-bira-grubuna-daha-zam-geldi-1052454107.html
Bir bira grubuna daha zam geldi
Bir bira grubuna daha zam geldi
Efes grubuna ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T06:43+0300
2022-01-06T06:43+0300
2022-01-06T06:43+0300
ekonomi
bira
zam
efes
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efes grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.Dün de Tuborg grubu biralara zam gelmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
bira, zam, efes
Bir bira grubuna daha zam geldi
Efes grubuna ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efes grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.
Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.
Dün de
Tuborg
grubu biralara zam gelmişti.