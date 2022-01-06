Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220106/bir-bira-grubuna-daha-zam-geldi-1052454107.html
Bir bira grubuna daha zam geldi
Bir bira grubuna daha zam geldi
Efes grubuna ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T06:43+0300
2022-01-06T06:43+0300
ekonomi
bira
zam
efes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104198/41/1041984110_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8685a40d16c38a2554195b22faee5f44.jpg
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efes grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.Dün de Tuborg grubu biralara zam gelmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104198/41/1041984110_368:0:2768:1800_1920x0_80_0_0_7bcdad484a7385229e7d3ae3519167ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bira, zam, efes

Bir bira grubuna daha zam geldi

06:43 06.01.2022
© AFP 2021 / SAEED KHANBira - bira bardağı
Bira - bira bardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / SAEED KHAN
Abone ol
Efes grubuna ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efes grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.
Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu.
Dün de Tuborg grubu biralara zam gelmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce