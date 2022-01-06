Birleşik Krallık, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verecek

Paris Anlaşması’nın Meclis’te oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından 10 Kasım’da yürürlüğe girmesini ve Türkiye’nin 2053 yılı itibarıyla net sıfır taahhüdü vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye şu anda Ulusal Katkısını güncelliyor ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı geliştirme sürecinde. Birleşik Krallık olarak ve devam etmekte olan COP26 Başkanlığımız kapsamında, Türkiye’nin çok zamanında bir kararla Paris Anlaşması kapsamındaki küresel çabalara dahil olmasını takdir ediyoruz ve bu süreçte Türkiye’yi destekliyoruz. Bununla ilgili olarak, Türkiye’deki iklim finansmanının geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde kamu ve özel sektör ile birlikte çalışmak suretiyle düşük emisyonlu projeler için finansman zeminini güçlendirmek amacıyla Haziran ayında Türkiye’de İklim Finansmanı Hızlandırma Programı’nı başlattık. Bu çabaların bir parçası olarak, COP26 hedefleriyle paralel şekilde Türkiye’de yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek için bu yıl Londra’da Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nı düzenleyeceğiz.