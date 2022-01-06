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Birleşik Krallık, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verecek
Birleşik Krallık, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verecek
Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejileri Bakanlığı (BEIS) tarafından finanse edilen İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Programı, yatırımcılardan... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:48+0300
2022-01-06T11:48+0300
türkiye
ingiltere
türkiye
birleşik krallık
iklim değişikliği
elektrikli araç
iklim krizi
cop26
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Konu hakkında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada CFA programı kapsamında Türkiye’den 31 proje başvurusu olduğu belirtildi. İlk etapta ise binalardaki enerji etkinliğini arttıran ve Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını amaçlayan birkaç projeye yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği verilecek.Büyükelçiliğin açıklamasında CFA’in iklim projelerini geliştirebilecek ve finanse edebilecek paydaşları bir araya getirdiği ifade edildi. Türkiye’nin 2021’in Kasım ayında gerçekleştirilen COP26’da mutabık kalınan Glasgow Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına destek verileceğinin vurgulandığı açıklamada, projelerden bazıları şöyle sıralandı:‘Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nı düzenleyeceğiz’Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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ingiltere, türkiye, birleşik krallık, iklim değişikliği, elektrikli araç, iklim krizi, cop26

Birleşik Krallık, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verecek

11:48 06.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDNorveç- Elektrikli araç
Norveç- Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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Turan Salcı
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Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejileri Bakanlığı (BEIS) tarafından finanse edilen İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Programı, yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği vereceği Türkiye’deki düşük-karbon projelerini açıkladı. Projeler arasında Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması da bulunuyor.
Konu hakkında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada CFA programı kapsamında Türkiye’den 31 proje başvurusu olduğu belirtildi. İlk etapta ise binalardaki enerji etkinliğini arttıran ve Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını amaçlayan birkaç projeye yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği verilecek.
Büyükelçiliğin açıklamasında CFA’in iklim projelerini geliştirebilecek ve finanse edebilecek paydaşları bir araya getirdiği ifade edildi. Türkiye’nin 2021’in Kasım ayında gerçekleştirilen COP26’da mutabık kalınan Glasgow Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına destek verileceğinin vurgulandığı açıklamada, projelerden bazıları şöyle sıralandı:
INESS projesi, insan davranışının örneklendirilip öngörülebilmesi ve bu örneklerin binaların işleyişlerinin ve sürdürülebilirliğin en iyi seviyeye getirilmesi için kullanılması amacıyla ticari alanları duraksız veri iletimi kaynaklarına dönüştürüyor.
Belka projesi, fosil bazlı yakıt kullanan beş yaşın üzerindeki otobüslerin, ileri teknoloji kullanılarak yüzde 100 elektrik ile çalışan otobüslere dönüştürülmesini öngörüyor. Bu sayede otobüslerin çevre dostu olması ve daha sessiz ve daha ekonomik hale getirilmesi amaçlanıyor.
Akıllı Günel Teknolojileri projesi, üretim kabiliyetlerinin güneş enerjisi modülleri yapmak için kullanılan ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini amaçlıyor. Yeni imalat tesisleri, her bir ürünün karbon ayakizini azaltacak şekilde güneş enerjisi ile çalışacak. Ayrıca yeni tesislerdeki işgücünün de yüzde 50 kadınlardan oluşması hedefleniyor.
Zorlu Enerji - Electrip projesi, Türkiye’nin sadece elektrikli araçları kullanan ilk araç paylaşım platform.
Zorlu Enerji – Zorlu Enerji Çözümleri ise şehiriçi ve şehirlerarası istasyon ile elektrikli araç kullanıcılarına yardımcı olmayı ve elektrikli araç devrimini hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca, şarj istasyonu ekipmanı ofislerde ve evlerde de kullanılabilecek.
‘Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nı düzenleyeceğiz’
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Paris Anlaşması’nın Meclis’te oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından 10 Kasım’da yürürlüğe girmesini ve Türkiye’nin 2053 yılı itibarıyla net sıfır taahhüdü vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye şu anda Ulusal Katkısını güncelliyor ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı geliştirme sürecinde. Birleşik Krallık olarak ve devam etmekte olan COP26 Başkanlığımız kapsamında, Türkiye’nin çok zamanında bir kararla Paris Anlaşması kapsamındaki küresel çabalara dahil olmasını takdir ediyoruz ve bu süreçte Türkiye’yi destekliyoruz. Bununla ilgili olarak, Türkiye’deki iklim finansmanının geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde kamu ve özel sektör ile birlikte çalışmak suretiyle düşük emisyonlu projeler için finansman zeminini güçlendirmek amacıyla Haziran ayında Türkiye’de İklim Finansmanı Hızlandırma Programı’nı başlattık. Bu çabaların bir parçası olarak, COP26 hedefleriyle paralel şekilde Türkiye’de yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek için bu yıl Londra’da Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nı düzenleyeceğiz.

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