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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220106/bitcoinde-deger-kaybi-suruyor-43-bin-dolar-seviyesine-geriledi-1052460320.html
Bitcoin'de değer kaybı sürüyor: 43 bin dolar seviyesine geriledi
Bitcoin'de değer kaybı sürüyor: 43 bin dolar seviyesine geriledi
Bitcoin yaklaşık 1 haftadır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak en son 4 Aralık gecesinde gördüğü 43 bin dolar seviyelerine geriledi. Yüzde 5'ten fazla... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:38+0300
2022-01-06T11:38+0300
ekonomi
düşüş
bitcoin
kripto para
ethereum
değer kaybı
değer
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Bitcoin art arda 7 gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5’ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına geriledi.En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.Bitcoin’in bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. Ethereum, 3 bin 450 seviyelerinden işlem gördü.Goldman'dan Bitcoin için 'boğa' tahminiGoldman Sachs Group’a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.Bloomberg HT'nin aktardığına göre Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği “değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in 'değer saklama aracı' pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde 'varsayımsal olarak' yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.
https://tr.sputniknews.com/20211120/bitcoin-turkiyenin-elektrik-tuketiminin-yuzde-41i-oraninda-enerji-harciyor-1050985638.html
https://tr.sputniknews.com/20211204/bitcoin-42-bin-dolar-seviyesini-gordu-1051437979.html
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düşüş, bitcoin, kripto para, ethereum, değer kaybı, değer

Bitcoin'de değer kaybı sürüyor: 43 bin dolar seviyesine geriledi

11:38 06.01.2022
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / EDGAR SU
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Bitcoin yaklaşık 1 haftadır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak en son 4 Aralık gecesinde gördüğü 43 bin dolar seviyelerine geriledi. Yüzde 5'ten fazla değer kaybeden kripto para, 200 günlük hareketli ortalamasından da uzaklaşmış oldu.
Bitcoin art arda 7 gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5’ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına geriledi.
En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.
Bitcoin’in bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.
Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. Ethereum, 3 bin 450 seviyelerinden işlem gördü.
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
DÜNYA
Bitcoin, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor
20 Kasım 2021, 11:51

Goldman'dan Bitcoin için 'boğa' tahmini

Goldman Sachs Group’a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği “değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.
Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in 'değer saklama aracı' pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde 'varsayımsal olarak' yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
EKONOMİ
Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü
4 Aralık 2021, 09:37
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