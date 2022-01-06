Bodrum'da bir köpeğin yüzünden 90 adet saçma çıkarıldı

Gölköy Mahallesi'nde yol kenarında yüzünden yaralı bir köpek bulan hayvanseverler köpeği bir veterinere götürdü. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen bitkin haldeki yaralı köpek Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne ulaştırıldı.Köpek bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi. Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeninde baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Köpek veterinerde tedavi altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzüne yakın mesafeden ateş edilen köpek tedavi altına alındı. Köpeğin yüzündeki çok sayıda saçma çekilen röntgende görüntülendi.
Gölköy Mahallesi'nde yol kenarında yüzünden yaralı bir köpek bulan hayvanseverler köpeği bir veterinere götürdü.
Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen bitkin haldeki yaralı köpek Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne ulaştırıldı.
Köpek bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi. Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeninde baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Köpek veterinerde tedavi altına alındı.