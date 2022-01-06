https://tr.sputniknews.com/20220106/cem-yilmazdan-trabzonspora-mesaj-1052483264.html

Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj

Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T23:05+0300

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yaşam

cem yılmaz

trabzonspor

edin visca

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Trabzonspor, Edin Visca'nın transferini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gönderme yaparak açıkladı.Yılmaz’ın online yayın platformunda yayınlanan ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.Cem Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu “Dikkat Edin” mesajıyla paylaşıldı.Cem Yılmaz ise, yanıtında "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun :)" ifadesini kullandı.Yılmaz, bir sonraki paylaşımında da "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" dedi.

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cem yılmaz, trabzonspor, edin visca