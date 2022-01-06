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Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj
Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj
Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T23:05+0300
2022-01-06T23:05+0300
yaşam
cem yılmaz
trabzonspor
edin visca
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Trabzonspor, Edin Visca'nın transferini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gönderme yaparak açıkladı.Yılmaz’ın online yayın platformunda yayınlanan ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.Cem Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu “Dikkat Edin” mesajıyla paylaşıldı.Cem Yılmaz ise, yanıtında "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun :)" ifadesini kullandı.Yılmaz, bir sonraki paylaşımında da "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" dedi.
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cem yılmaz, trabzonspor, edin visca

Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj

23:05 06.01.2022
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarlardan ilgi gördü.
Trabzonspor, Edin Visca'nın transferini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gönderme yaparak açıkladı.
Yılmaz’ın online yayın platformunda yayınlanan ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cem Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu “Dikkat Edin” mesajıyla paylaşıldı.
Cem Yılmaz ise, yanıtında "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun :)" ifadesini kullandı.
Yılmaz, bir sonraki paylaşımında da "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" dedi.
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