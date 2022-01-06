https://tr.sputniknews.com/20220106/chp-heyeti-tbbnin-denetlenmesi-talebiyle-sayistaya-gidiyor-1052461531.html
CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor
CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti, bugün saat 18:00'de Sayıştay Başkanı Metin Yener ile görüşecek... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:02+0300
2022-01-06T12:02+0300
2022-01-06T12:02+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
fatma şahin
sayıştay
tbb başkanlığı
akp
seyit torun
görüşme
belediye
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Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynak aktarımının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığını savunan CHP, daha önce birliğin başkanı Fatma Şahin ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li belediye başkanları da birliğin toplantılarına katılmama kararı aldı.Meclis İçişleri Komisyonu'nun toplanması için 3'te 1 üyenin imzasını alan CHP, buradan da sonuç alamayınca Sayıştay Başkanı Metin Yener'den randevu istedi. Görüşme bugün 18:00'de gerçekleşecek. CHP heyeti, Yener'den Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep edecek.Heyet, yine bir sonuç alınamaması halinde Sayıştay denetiminin gerçekleşmesi için bu kez Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan randevu alıp onun devreye girmesini isteyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglundan-erdogana-bugun-resmen-ic-savas-naralari-atmaya-basladin-bu-millet-bunlari-yemez-1052409737.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, fatma şahin, sayıştay, tbb başkanlığı, akp, seyit torun, görüşme, belediye, başkan, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti, bugün saat 18:00'de Sayıştay Başkanı Metin Yener ile görüşecek. CHP, görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) denetlenmesini isteyecek.
Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynak aktarımının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığını savunan CHP, daha önce birliğin başkanı Fatma Şahin ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li belediye başkanları da birliğin toplantılarına katılmama kararı aldı.
Meclis İçişleri Komisyonu'nun toplanması için 3'te 1 üyenin imzasını alan CHP, buradan da sonuç alamayınca Sayıştay Başkanı Metin Yener'den randevu istedi. Görüşme bugün 18:00'de gerçekleşecek. CHP heyeti, Yener'den Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep edecek.
Heyet, yine bir sonuç alınamaması halinde Sayıştay denetiminin gerçekleşmesi için bu kez Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan randevu alıp onun devreye girmesini isteyecek.