https://tr.sputniknews.com/20220106/chp-heyeti-tbbnin-denetlenmesi-talebiyle-sayistaya-gidiyor-1052461531.html

CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor

CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti, bugün saat 18:00'de Sayıştay Başkanı Metin Yener ile görüşecek... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:02+0300

2022-01-06T12:02+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

fatma şahin

sayıştay

tbb başkanlığı

akp

seyit torun

görüşme

belediye

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Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynak aktarımının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığını savunan CHP, daha önce birliğin başkanı Fatma Şahin ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li belediye başkanları da birliğin toplantılarına katılmama kararı aldı.Meclis İçişleri Komisyonu'nun toplanması için 3'te 1 üyenin imzasını alan CHP, buradan da sonuç alamayınca Sayıştay Başkanı Metin Yener'den randevu istedi. Görüşme bugün 18:00'de gerçekleşecek. CHP heyeti, Yener'den Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep edecek.Heyet, yine bir sonuç alınamaması halinde Sayıştay denetiminin gerçekleşmesi için bu kez Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan randevu alıp onun devreye girmesini isteyecek.

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