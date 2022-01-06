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CHP, Sayıştay Başkanı ile görüştü: Türkiye Belediyeler Birliği denetlenecek
CHP, Sayıştay Başkanı ile görüştü: Türkiye Belediyeler Birliği denetlenecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından, “Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T21:47+0300
2022-01-06T21:47+0300
politika
chp
sayıştay
seyit torun
belediye
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Görüşmeye; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da katıldı.Sayıştay’da yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sayıştay başkanımızdan randevu alarak kendisini ziyaret ettik. Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini, bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi. Biz de kendisine teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.“Daha önce bazı yurt dışındaki belediyelere yardımlar yapıldığını söylediniz. Bunların hangi belediyeler olduğunu biliyor musunuz?” sorusu yöneltilen CHP’li Torun, bu soruya yanıt alamadıkları için Sayıştay’a geldiklerini belirterek şunları söyledi:“Belediyelerden gelen kaynaklardan oluşan paralarla bütçeyi oluşturuyorsunuz. Orada her bir belediyenin hakkı var. Siz bu oluşmuş kaynağı ne şekilde harcadınız? Hangi kamu kurumuna, hangi il özel idaresine hangi siyasi partiye ne kadar kaynak aktardınız bunu öğrenmek istiyoruz. Kaldı ki yurt dışına bir sürü gezi düzenleniyor. Bunları hangi amaçla yaptınız? Encümenden karar aldınız mı? Bu kesintileri yaparken birlikte Meclis’inden karar çıkardınız mı? Sorduğumuz bu sorulara yanıt verilemediği için biz de Sayıştay Başkanlığı’na gelerek talebimizi ilettik. Bundan sonra her türlü demokratik, hukuki hakkımızı arayacağız. Sonuçta bu hak, milletin hakkı. Seçilmiş belediye başkanlarımız milletimize hizmet ediyor, milletimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyor. Ama siz belediyelerden kesilen kaynaklardan oluşmuş bu bütçeyi keyfi olarak, hiçbir şekilde o belediyelere dağıtmadan haksız ve hukuksuz bir şekilde kendi paranız gibi harcarsanız elbette ki biz bu millet adına bu hesabı sormak zorundayız. Bugün Sayıştay’daydık ama yarın eğer bu sorularımıza hala yanıt alamazsak, gerekli hem demokratik hem de hukuki haklarımızı kullanacağız.”Öte yandan CHP’li Torun, Sayıştay Başkanı Yener ile yaptıkları görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan teftişe dair bir konunun konuşulmadığını söyledi.Gazetecilerin, “Sayıştay başkanı tespitlerinize ilişkin müfettiş görevlendirdi mi?” sorusuna, “Kendisi bizi dinlediler ve Sayıştay’ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak, incelemelerini yapacaklarını ifade ettiler” yanıtı veren Torun, “CHP belediyelerinin davet edilmediği toplantılara dair bir açıklamanız oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:“Birçok konudan bihaber oluyorlar. Son zamanlarda sürekli yurtdışı gezileri olsun, farklı şeyler olsun davet ediyorlar ama bunun da ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içerisindeler farklı şehirlerde ama biz şunu istiyoruz. Benim belediyeme de gönderdiysen başka partilere mensup belediyelere de gönderdiysen bana bunun bilgisini ver. Bunun raporunu ver. Şeffaf ol. O kaynak senin babanın malı değil. Senin kişisel tasarrufun değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka hukuka göre hareket et.
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chp, sayıştay, seyit torun, belediye

CHP, Sayıştay Başkanı ile görüştü: Türkiye Belediyeler Birliği denetlenecek

21:47 06.01.2022
© AASeyit Torun
Seyit Torun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından, “Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini; bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Görüşmeye; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da katıldı.

Sayıştay’da yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sayıştay başkanımızdan randevu alarak kendisini ziyaret ettik. Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini, bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi. Biz de kendisine teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.
“Daha önce bazı yurt dışındaki belediyelere yardımlar yapıldığını söylediniz. Bunların hangi belediyeler olduğunu biliyor musunuz?” sorusu yöneltilen CHP’li Torun, bu soruya yanıt alamadıkları için Sayıştay’a geldiklerini belirterek şunları söyledi:
Belediyelerden gelen kaynaklardan oluşan paralarla bütçeyi oluşturuyorsunuz. Orada her bir belediyenin hakkı var. Siz bu oluşmuş kaynağı ne şekilde harcadınız? Hangi kamu kurumuna, hangi il özel idaresine hangi siyasi partiye ne kadar kaynak aktardınız bunu öğrenmek istiyoruz. Kaldı ki yurt dışına bir sürü gezi düzenleniyor. Bunları hangi amaçla yaptınız? Encümenden karar aldınız mı? Bu kesintileri yaparken birlikte Meclis’inden karar çıkardınız mı? Sorduğumuz bu sorulara yanıt verilemediği için biz de Sayıştay Başkanlığı’na gelerek talebimizi ilettik. Bundan sonra her türlü demokratik, hukuki hakkımızı arayacağız. Sonuçta bu hak, milletin hakkı. Seçilmiş belediye başkanlarımız milletimize hizmet ediyor, milletimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyor. Ama siz belediyelerden kesilen kaynaklardan oluşmuş bu bütçeyi keyfi olarak, hiçbir şekilde o belediyelere dağıtmadan haksız ve hukuksuz bir şekilde kendi paranız gibi harcarsanız elbette ki biz bu millet adına bu hesabı sormak zorundayız. Bugün Sayıştay’daydık ama yarın eğer bu sorularımıza hala yanıt alamazsak, gerekli hem demokratik hem de hukuki haklarımızı kullanacağız.”

Sayıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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CHP heyeti, TBB'nin denetlenmesi talebiyle Sayıştay'a gidiyor
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Öte yandan CHP’li Torun, Sayıştay Başkanı Yener ile yaptıkları görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan teftişe dair bir konunun konuşulmadığını söyledi.
Gazetecilerin, “Sayıştay başkanı tespitlerinize ilişkin müfettiş görevlendirdi mi?” sorusuna, “Kendisi bizi dinlediler ve Sayıştay’ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak, incelemelerini yapacaklarını ifade ettiler” yanıtı veren Torun, “CHP belediyelerinin davet edilmediği toplantılara dair bir açıklamanız oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Birçok konudan bihaber oluyorlar. Son zamanlarda sürekli yurtdışı gezileri olsun, farklı şeyler olsun davet ediyorlar ama bunun da ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içerisindeler farklı şehirlerde ama biz şunu istiyoruz. Benim belediyeme de gönderdiysen başka partilere mensup belediyelere de gönderdiysen bana bunun bilgisini ver. Bunun raporunu ver. Şeffaf ol. O kaynak senin babanın malı değil. Senin kişisel tasarrufun değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka hukuka göre hareket et.
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