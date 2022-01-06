https://tr.sputniknews.com/20220106/cinde-hamile-kadin-pcr-testinin-suresi-gectigi-icin-hastaneye-alinmadi-personel-gorevden-alindi-1052474676.html

Çin'de hamile kadın PCR testinin süresi geçtiği için hastaneye alınmadı: Personel görevden alındı

Çin'de hamile kadın PCR testinin süresi geçtiği için hastaneye alınmadı: Personel görevden alındı

Çin’in Xi’an şehrinde karantina bölgesinde yaşayan 8 aylık hamile olan bir kadın, PCR testinin süresinin geçtiği gerekçesiyle hastaneye alınmadı. Kadın... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:30+0300

2022-01-06T17:30+0300

2022-01-06T17:30+0300

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Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an'da yayılan yerel kaynaklı korona virüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla şehir karantinaya alınmış ve sıkı tedbirler getirilmişti. Karantina bölgesinde yaşayan 8 aylık hamile bir kadın durumu ağırlaşınca karantina bölgesi dışında bir hastaneye gitti ancak PCR testinin süresinin 4 saati geçtiği gerekçesiyle hastane görevlileri tarafından kabul edilmedi. Kadının taleplerine kayıtsız kalan hastane görevlileri, 2 saatin sonunda hamile kadını hastaneye kabul ettiklerini açıkladı. Ancak 8 aylık hamile kadın, hastanenin önünde bebeğini kaybetti.Hastane personelleri görevden alındıHamile kadının bebeğini düşürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler, hastane görevlisi olan 2 kişinin görevden alınması için çağrıda bulundu. Çinli yetkililer, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçerek hastane görevlilerinin bugün görevden alındığını açıkladı.Çin’de salgının başından bu yana toplam 100 bin 644 korona virüs vakası tespit edilirken, 4 bin 636 kişi ise hayatını kaybetti.

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