https://tr.sputniknews.com/20220106/cubbeli-ahmet-kur-korumali-mevduatta-devletin-verdigi-miktar-hibedir-faiz-degildir-1052447640.html

Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir

Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' modelinin... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T00:10+0300

2022-01-06T00:10+0300

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türkiye

cübbeli ahmet hoca

faiz

ekonomi

kur

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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu faiz politikalarını ve döviz garantili çevrilebilir mevduat programını değerlendirdi. Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz" dedi.20 Aralık akşamı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini duyurdu.‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir finansal ürünü birçok ekonomist, ‘Örtülü bir faiz artırımı’ olarak değerlendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211229/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--1052235354.html

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cübbeli ahmet hoca, faiz, ekonomi, kur