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Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir
Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir
CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' modelinin... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T00:10+0300
2022-01-06T00:19+0300
türkiye
cübbeli ahmet hoca
faiz
ekonomi
kur
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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu faiz politikalarını ve döviz garantili çevrilebilir mevduat programını değerlendirdi. Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz" dedi.20 Aralık akşamı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini duyurdu.‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir finansal ürünü birçok ekonomist, ‘Örtülü bir faiz artırımı’ olarak değerlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--1052235354.html
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cübbeli ahmet hoca, faiz, ekonomi, kur

Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir

00:10 06.01.2022 (güncellendi: 00:19 06.01.2022)
© AA / ArşivCübbeli Ahmet
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA / Arşiv
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CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' modelinin ardından başlatılan 'örtülü faiz' tartışmalarına değindi. Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.” dedi.
CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu faiz politikalarını ve döviz garantili çevrilebilir mevduat programını değerlendirdi.

Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz" dedi.
20 Aralık akşamı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini duyurdu.
‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir finansal ürünü birçok ekonomist, ‘Örtülü bir faiz artırımı’ olarak değerlendirmişti.
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