https://tr.sputniknews.com/20220106/cukurovanin-efesi-kastabala-antik-kentinde-kabartma-masklar-bulundu-1052464693.html

Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu

Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi, milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, tiyatronun mimari bloklarında o dönem oynanan... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:59+0300

2022-01-06T12:59+0300

2022-01-06T13:14+0300

tiyatro

yaşam

adana

antik kent

maske

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Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile günümüze kadar ayakta kalabilen Kastabala'da, 2021 yılı kazı çalışmaları sona erdi.Geçen yıl yapılan kazılarda antik kentin tiyatro kısmı büyük ölçüde açığa çıkarılırken, burada bulunan 10 kabartma mask heyecan yarattı.Bulunan maskların o dönem sahnelenen tiyatro oyunlarını betimlediği, drama için asık yüzlü, komedi için ise güler yüzlü masklar yapıldığı tespit edildi.‘Kısa sürede tiyatronun büyük bir bölümünü açığa çıkardık’Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile OKÜ iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmalarına Türk Tarih Kurumunun destek verdiğini dile getirdi:‘Tiyatroda sergilenen drama ve komedi oyunlarını temsil ediyor’Tiyatroda bulunan 10 kabartma maskın ekipte heyecan ve mutluluk yarattığını vurgulayan Demir, "Bu masklar, tiyatroda sergilenen drama ve komedi oyunlarını temsil etmektedir. Bu tiyatrolarda genellikle drama ve komedi oyunları sergilenmekteydi. Komedi oyunları için betimlenen masklarda komik ifadeler, drama oyunları için ise korku halinde ve korkutucu yüz ifadeleri betimlenmektedir. Betimlenen masklar arasında Pan Keçisi dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.Dr. Demir, taş balta ve mızrak uçları da bulduklarını ifade ederek, "Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait bir tiyatroyu kazıyoruz ama tiyatronun üst kısmından gelmiş olan dolgu toprağında Neolitik Dönem'e tarihlenen nitelikli buluntu sayısının artması, Kastabala'nın, tarih öncesi dönemlerden itibaren önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. İlerleyen yıllarda bu alanlarda da kazı çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211123/hadrianaupoliste-roma-askerine-ait-1800-yillik-demir-maske-bulundu-1051067052.html

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tiyatro, adana, antik kent, maske