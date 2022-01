https://tr.sputniknews.com/20220106/cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-vekillerle-bulustu-onceligimiz-enflasyonu-dusurmek-1052454577.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle istişare toplantılarının beşincisini yaptı. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı bir mücadele olacağını belirten... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantılarının beşincisini dün gerçekleştirdi.Yenişafak'ın haberine göre, AK Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 3 saat süren basına kapalı toplantıda söz alan milletvekilleri, illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı. Erdoğan da milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not aldı. Bazı milletvekilleri Türkiye ekonomisi hedef alan kur manipülasyonuna karşı 20 Aralık’ta açıklanan tedbir paketinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölgesindeki memnuniyeti aktardı.'Dövizdeki dalgalanma artık kontrolümüz altında'Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre, bazı vekillerin, “Dolarda yavaş yavaş stabilite sağlanıyor; bunun etkisi hem iş dünyasında hem de sahada hissediliyor” şeklindeki değerlendirmeleri sonrası Erdoğan, “Dövizdeki dalgalanma artık kontrolümüz altında. Attığımız adımların faydasını görmeye başladık. Bundan sonra enflasyona odaklanacağız. Enflasyon merkezli bir mücadele için çaba göstereceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimiz. Kısa zamanda tüm sektörlerde fiyatlar normale dönecek; bilhassa marketlerde birkaç aya kalmaz fiyatlar düşecek” dedi.Milletvekillerinin toplantıda, tarım sektörüne ilişkin “Enerji, akaryakıt ve gübre giderleri nedeniyle ciddi sıkıntı var. Gübredeki fiyat artışı hayvancılığı çok zorluyor. Teminde zorluklar devam ederse verimde düşüş yaşanacak. Teşvik sisteminde düzenleme yapılması lazım” dediği ve ‘çiftçinin kullandığı mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödemeli’ talebinde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan bazı vekillerin kuraklık nedeniyle acil gölet ve sulama ihtiyaçlarını dile getirdiği belirtilirken, devam eden yatırımların ödenek aktarılması durumunda hızla tamamlanabileceği ifade edildi. 'Yeni ekonomi politikası taviz vermeden sürecek'Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, Erdoğan'ın toplantının başında milletvekillerine, “Arkadaşlar, burada her şeyi konuşun. Sınır koymadan her şeyi anlatın. Burada her şeyi konuşalım çünkü önümüzde 2023 seçimleri var. Bizim zaman kaybetmeden 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım” dediğini aktardı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikalarının doğru olduğunu, taviz verilmeden sürdürüleceğini anlattı: “Düşük faizi, yatırımı, büyümeyi, istihdamı önceleyen yeni ekonomi politikalarını sürdürmekte kararlıyız. Bu politikaların olumlu sonuçları bir süre sonra alınmaya başlanacak. Yeni ekonomi politikasını uygulamaya koyduğumuz andan itibaren dövizde yaşanan tersine süreç de bu konuda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Biz düşük faiz, yüksek büyüme olarak tarif ettiğimiz yeni ekonomik modelden taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bundan taviz vermememiz gerekiyor. Yeni modelin ilk sonuçlarını almaya başladık. İnşallah iyi olacak. Bundan hiç şüphem yoktur”.'Muhalefet kamuoyunu manipüle ediyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği milletvekillerine de “yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın” talimatı verdi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan’ın, bununla ilgili olarak da “Yeni ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi anlatın. Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor. Siz birebirde insanlarımıza gerçekleri, neler yaptığımızı anlatın. Eksiğiniz varsa da bilgi ihtiyacı konusunda vs Bakanlarımız her türlü yardımcı olsunlar” diye konuştuğu öğrenildi.Erdoğan’ın ayrıca sokak hayvanları konusunda belediyelerin barınak sorunlarıyla ilgili çalışmaların takipçisi olacaklarını belirttiği aktarıldı. Yine Erdoğan’ın, Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in durumuna çok üzüldüğünü ve tedavisini yakından takip ettiğini söylediği öğrenildi.

