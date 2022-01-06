https://tr.sputniknews.com/20220106/cumhurbaskani-erdogan-milli-teknolojiler-ve-yeni-yatirimlar-tanitim-toreninde-konusuyor-1052477601.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz

Ankara'da 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T19:14+0300

2022-01-06T19:14+0300

2022-01-06T19:40+0300

recep tayyip erdoğan

iha

siha

açılış

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

tusaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1052477601.jpg?1641487202

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Sadece kendimizin değil; dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik.-Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.-İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.-Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.-Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.-2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.-

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, iha, siha, açılış, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), tusaş