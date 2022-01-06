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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
Ankara'da 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T19:14+0300
2022-01-06T19:40+0300
recep tayyip erdoğan
iha
siha
açılış
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
tusaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Sadece kendimizin değil; dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik.-Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.-İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.-Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.-Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.-2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.-
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recep tayyip erdoğan, iha, siha, açılış, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), tusaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz

19:14 06.01.2022 (güncellendi: 19:40 06.01.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'da 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de artık hiçbir şey eskisi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-"Sadece kendimizin değil; dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik.
-Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.
-İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.
-Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.
-Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.
-2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.
-
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