https://tr.sputniknews.com/20220106/danistaydan-mebe-mulakatlara-iliskin-cevap-yazisi--1052470808.html
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığının bilgi talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:37+0300
2022-01-06T15:37+0300
2022-01-06T15:37+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
danıştay
cevap
mülakat
yanıt
yazı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştay'a yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/kilicdaroglu-sozum-soz-mulakat-belasini-kaldiracagiz-1052231323.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), danıştay, cevap, mülakat, yanıt, yazı
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığının bilgi talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir karara rastlanmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştay'a yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.
Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.