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Donan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar
Donan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar
Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:26+0300
2022-01-06T09:26+0300
türkiye
kars
ardahan
buz
testere
sarıkamış
çıldır
çıldır gölü
dalış
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Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı dolayısıyla, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüple daldı. Soğuk sulara dalan dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık dalış gerçekleştirdi.JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu suda yaptıkları dalışı izleyen Cenk Levent, ’’Yüzeyi tamamen donan Çıldır gölü’ne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. Güzel bir etkinlikti. Buradan Tüm Türkiye’ye selam olsun’’ şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211115/hakkaride-buz-alti-dalisi-avusturyaya-gitmenize-gerek-yok-1050828902.html
türkiye
kars
ardahan
sarıkamış
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kars, ardahan, buz, testere, sarıkamış, çıldır, çıldır gölü, dalış

Donan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar

09:26 06.01.2022
© İHADonan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar
Donan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.
Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı dolayısıyla, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüple daldı. Soğuk sulara dalan dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık dalış gerçekleştirdi.
JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu suda yaptıkları dalışı izleyen Cenk Levent, ’’Yüzeyi tamamen donan Çıldır gölü’ne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. Güzel bir etkinlikti. Buradan Tüm Türkiye’ye selam olsun’’ şeklinde konuştu.
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