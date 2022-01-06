Adam McKay'in, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken kara komedisi, Netflix'teki ilk iki haftasında toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi. Şimdiden listenin üçüncü sırasında yer alan Don't Look Up ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark 18.3 milyon saat. Önümüzdeki iki hafta içindeki izlenme oranları da hesaplandığında Don't Look Up kolayca Bird Box'ın yerini alabilir.Listenin ilk sırasında yer alan Red Notice'in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin üzerinde. Kırılması güç bir rekor gibi görülse de oldukça popüler olan ve sosyal medyada da çok tartışılan Don't Look Up'ın Red Notice'i zirveden indirmesi imkansız değil.İşte 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftası itibariyle Netflix'in En Çok İzlenen 10 Filmi:Red NoticeBird BoxDon't Look UpExtractionThe IrishmanThe Kissing Booth 2The Unforgivable6 UndergroundSpenser ConfidentialEnola Holmes
Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Adam McKay filmi, 'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu.
Adam McKay'in, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken kara komedisi, Netflix'teki ilk iki haftasında toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi. Şimdiden listenin üçüncü sırasında yer alan Don't Look Up ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark 18.3 milyon saat. Önümüzdeki iki hafta içindeki izlenme oranları da hesaplandığında Don't Look Up kolayca Bird Box'ın yerini alabilir.
“Don’t Look Up” was watched for 152.2 million hours in its 2nd week on Netflix! It’s the biggest week for any movie in Netflix’s history
the movie is already the 3rd most watched movie of all-time on Netflix with 263M hours, only behind “Red Notice” (386M) and “Bird Box” (282M) pic.twitter.com/YtYPWci2n6
Listenin ilk sırasında yer alan Red Notice'in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin üzerinde. Kırılması güç bir rekor gibi görülse de oldukça popüler olan ve sosyal medyada da çok tartışılan Don't Look Up'ın Red Notice'i zirveden indirmesi imkansız değil.
İşte 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftası itibariyle Netflix'in En Çok İzlenen 10 Filmi:
Red Notice Bird Box Don't Look Up Extraction The Irishman The Kissing Booth 2 The Unforgivable 6 Underground Spenser Confidential Enola Holmes