Emekli astsubay evinin bahçesinde ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet Salih Duman, eşi tarafından evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Salih Duman'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli astsubay Duman'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Duman'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Emekli astsubay Mehmet Salih Duman, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet Salih Duman, eşi tarafından evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Salih Duman'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emekli astsubay Duman'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Duman'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.