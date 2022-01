https://tr.sputniknews.com/20220106/erbastan-chpli-ozelin-orta-cag-zihniyeti-benzetmesine-yorum-talihsiz-bir-konusma-1052476610.html

Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Çocukların din eğitimini Orta Çağ... 06.01.2022

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da ulusal medya yöneticileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, dünyanın günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük değişimlere ve dönüşümlere de sahne olduğunu belirterek, iletişim ve etkileşim imkânlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bireysel ve sosyal imkânların, hiç olmadığı kadar arttığını söyledi.'Başkanlığımız, İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahip''Erbaş, Diyanet'in bugün üstlendiği sorumluluğu, sadece ülke sınırları içinde değil, aynı zamanda vatandaş ve soydaşların yaşadığı ülkelerde de hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Bu haliyle Başkanlığımız, bir bakıma İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelere gidiyoruz. Görüşmelerimiz oluyor ve onlara Türkiye'deki din eğitimi ile diyanet hizmetlerimizi anlattığımızda hayranlıkla dinliyorlar. Diyanet İşleri Teşkilatımızı anlattığımızda her biri bu teşkilatın ne kadar düzenli, disiplinli ve toplumu din konusunda aydınlatma noktasında ne büyük bir imkan olduğunu anlamış oluyorlar" diye konuştu.Şu ana kadar 34 ili ziyaret ettiğini ve her ilde 2 gün kaldığını aktaran Erbaş, diyanet hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmak için üniversitesinden sivil toplum kuruluşlarına çok geniş çaplı müzakereler yaptıklarını, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamını ziyaret ettiklerini kaydetti.'Diyanet, her türlü siyasi düşüncenin dışında bir kurumdur'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'in her türlü siyasi düşüncenin, ideolojinin ve gündelik tartışmaların dışında anayasal bir kurum olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Erbaş, bu bağlamda basın ve medya yöneticilerinin varlığının hayati öneme sahip olduğunu, zira toplumsal birlik-beraberlik ve huzurun sürdürülebilir olması konusunda doğru bilgi ve doğru haberin önemli bir yeri olduğunu ve gittikçe de öneminin arttığını belirtti.'Milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik'Erbaş, konuşmasının ardından bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

