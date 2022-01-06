Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220106/erbastan-chpli-ozelin-orta-cag-zihniyeti-benzetmesine-yorum-talihsiz-bir-konusma-1052476610.html
Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'
Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Çocukların din eğitimini Orta Çağ... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T18:35+0300
2022-01-06T18:45+0300
özgür özel
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
kuran kursu
türkiye
chloe ortaç
ortaçağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048766857_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_814906c843b9f7ca039bdbf7d7ea534a.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da ulusal medya yöneticileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, dünyanın günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük değişimlere ve dönüşümlere de sahne olduğunu belirterek, iletişim ve etkileşim imkânlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bireysel ve sosyal imkânların, hiç olmadığı kadar arttığını söyledi.'Başkanlığımız, İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahip''Erbaş, Diyanet'in bugün üstlendiği sorumluluğu, sadece ülke sınırları içinde değil, aynı zamanda vatandaş ve soydaşların yaşadığı ülkelerde de hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Bu haliyle Başkanlığımız, bir bakıma İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelere gidiyoruz. Görüşmelerimiz oluyor ve onlara Türkiye'deki din eğitimi ile diyanet hizmetlerimizi anlattığımızda hayranlıkla dinliyorlar. Diyanet İşleri Teşkilatımızı anlattığımızda her biri bu teşkilatın ne kadar düzenli, disiplinli ve toplumu din konusunda aydınlatma noktasında ne büyük bir imkan olduğunu anlamış oluyorlar" diye konuştu.Şu ana kadar 34 ili ziyaret ettiğini ve her ilde 2 gün kaldığını aktaran Erbaş, diyanet hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmak için üniversitesinden sivil toplum kuruluşlarına çok geniş çaplı müzakereler yaptıklarını, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamını ziyaret ettiklerini kaydetti.'Diyanet, her türlü siyasi düşüncenin dışında bir kurumdur'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'in her türlü siyasi düşüncenin, ideolojinin ve gündelik tartışmaların dışında anayasal bir kurum olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Erbaş, bu bağlamda basın ve medya yöneticilerinin varlığının hayati öneme sahip olduğunu, zira toplumsal birlik-beraberlik ve huzurun sürdürülebilir olması konusunda doğru bilgi ve doğru haberin önemli bir yeri olduğunu ve gittikçe de öneminin arttığını belirtti.'Milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik'Erbaş, konuşmasının ardından bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048766857_116:0:1181:799_1920x0_80_0_0_3c527ba729bbc463661555ff9051fdf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özgür özel, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran kursu, chloe ortaç, ortaçağ

Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'

18:35 06.01.2022 (güncellendi: 18:45 06.01.2022)
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da ulusal medya yöneticileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, dünyanın günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük değişimlere ve dönüşümlere de sahne olduğunu belirterek, iletişim ve etkileşim imkânlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bireysel ve sosyal imkânların, hiç olmadığı kadar arttığını söyledi.

'Başkanlığımız, İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahip''

Erbaş, Diyanet'in bugün üstlendiği sorumluluğu, sadece ülke sınırları içinde değil, aynı zamanda vatandaş ve soydaşların yaşadığı ülkelerde de hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Bu haliyle Başkanlığımız, bir bakıma İslam ülkelerine model teşkil edecek bir yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelere gidiyoruz. Görüşmelerimiz oluyor ve onlara Türkiye'deki din eğitimi ile diyanet hizmetlerimizi anlattığımızda hayranlıkla dinliyorlar. Diyanet İşleri Teşkilatımızı anlattığımızda her biri bu teşkilatın ne kadar düzenli, disiplinli ve toplumu din konusunda aydınlatma noktasında ne büyük bir imkan olduğunu anlamış oluyorlar" diye konuştu.
Şu ana kadar 34 ili ziyaret ettiğini ve her ilde 2 gün kaldığını aktaran Erbaş, diyanet hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmak için üniversitesinden sivil toplum kuruluşlarına çok geniş çaplı müzakereler yaptıklarını, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamını ziyaret ettiklerini kaydetti.

'Diyanet, her türlü siyasi düşüncenin dışında bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'in her türlü siyasi düşüncenin, ideolojinin ve gündelik tartışmaların dışında anayasal bir kurum olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun bir gereği olarak Başkanlığımız, devletimiz ve milletimizin bekası, insanımızın huzur ve selameti için toplumun bütün katmanlarını kuşatıcı bir anlayışla hakikati dillendirmeye ve bu minvalde hizmet üretmeye devam edecektir. Başkanlığımızın bütün bu hassasiyetlerine rağmen, bazı kesimlerce zaman zaman kurumumuz ve mensuplarımızla ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Bu, bugüne ait bir durum da değildir. Ne yazık ki son asır boyunca medyada en fazla gündeme gelen konulardan biri de din ve diyanet ile ilgili konulardır. Maalesef bu da çok düzensiz şekilde, gelişigüzel, yalan-yanlış bilgilerle, çoğu zaman sığ bir ideolojik düzlemde ve ön yargıyla yapılmaktadır. Bu durum, yeni nesillerin bilincinde onarılmaz yaralar açmakta; din-değer ve medeniyet algısını tahrip etmektedir. Doğru olmayan bir bilgiyi yaygınlaştırdığınız zaman gençler, yeni nesiller onu doğru zannediyor ve oradan bir ön yargı oluşuyor zihninde. Dolayısıyla bu hedeflenen kurumu değil sadece, o kurumla ilgili belki milyonları etkiliyor."

Erbaş, bu bağlamda basın ve medya yöneticilerinin varlığının hayati öneme sahip olduğunu, zira toplumsal birlik-beraberlik ve huzurun sürdürülebilir olması konusunda doğru bilgi ve doğru haberin önemli bir yeri olduğunu ve gittikçe de öneminin arttığını belirtti.

'Milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik'

Erbaş, konuşmasının ardından bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı da ben öyle değerlendiriyorum. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Orta Çağ'a benzetilmiştir. Orta Çağ karanlığı, hemen arkasından ya da zihniyeti gelir ki bu, İslam medeniyeti ile alakalı bir Orta Çağ zihniyeti değildir. Tamamen Batı'nın bir tanımlamasıdır. Batı kendisini adeta Orta Çağ zihniyeti olarak. O dönemde İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, Batı'da büyük bir Orta Çağ karanlığı yaşanıyordu. Dolayısıyla çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik. Yani gönül isterdi ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:43Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
19:43Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi av tüfeğiyle vurdu
19:35İçişleri Bakanı: 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlatılacak
19:14Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
19:09Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
19:06HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı
18:56Kılıçdaroğlu: Sözlüde elenen gençlerimizi, bu siteye başvurmaya davet ediyorum
18:48DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor
18:43Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü
18:35Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'
18:33V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı
18:06Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
18:05Financial Times: Ukrayna'da inisiyatif Batı'nın değil Rusya'nın elinde
17:52Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi
17:50Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
17:43ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi
17:43Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü
17:37Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücünün ilk birlikleri Kazakistan’a ulaştı
17:30Çin'de hamile kadın PCR testinin süresi geçtiği için hastaneye alınmadı: Personel görevden alındı
17:27Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın