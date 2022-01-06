https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-kazakistan-hakkinda-turk-devletleri-teskilati-uyesi-ulkelerin-liderleriyle-gorustu-1052476103.html
Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T18:06+0300
2022-01-06T18:06+0300
2022-01-06T18:14+0300
recep tayyip erdoğan
kazakistan
telefon görüşmesi
türk devletleri teşkilatı
kasım cömert tokayev
dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.
kazakistan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kazakistan, telefon görüşmesi, türk devletleri teşkilatı, kasım cömert tokayev
Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
18:06 06.01.2022 (güncellendi: 18:14 06.01.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.