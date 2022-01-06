https://tr.sputniknews.com/20220106/erzurumda-kurt-ayakta-dondu-1052462577.html

Erzurum’da kurt ayakta dondu

Erzurum’da kurt ayakta dondu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:11+0300

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yaşam

erzurum

ovacık

kar

donma

buz

ölüm

kurt

don

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası’nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210904/buzullarin-erimesi-asiri-soguklara-neden-oluyor-1048606991.html

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erzurum, ovacık, kar, donma, buz, ölüm, kurt, don