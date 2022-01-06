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https://tr.sputniknews.com/20220106/erzurumda-kurt-ayakta-dondu-1052462577.html
Erzurum’da kurt ayakta dondu
Erzurum’da kurt ayakta dondu
Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:11+0300
2022-01-06T12:11+0300
yaşam
erzurum
ovacık
kar
donma
buz
ölüm
kurt
don
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası’nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/buzullarin-erimesi-asiri-soguklara-neden-oluyor-1048606991.html
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erzurum, ovacık, kar, donma, buz, ölüm, kurt, don

Erzurum’da kurt ayakta dondu

12:11 06.01.2022
© İHAErzurum’da kurt ayakta dondu
Erzurum’da kurt ayakta dondu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası’nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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