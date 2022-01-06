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Eş bulmak için afiş bastırdı: Beni görücü usülü evlilikten kurtarın
Eş bulmak için afiş bastırdı: Beni görücü usülü evlilikten kurtarın
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Muhammed Malik, ailesinin bulacağı biriyle evlenmek yerine kendi istediği biriyle evlenmek istediğini söyleyerek Londra ve... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:13+0300
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yaşam
ingiltere
evlilik
ilan
afiş
görücü usulü evlilik
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Pakistan asıllı 29 yaşındaki Muhammed Malik, İngiltere'nin başkenti Londra ve Birmingham şehrinde yayınladığı ilanların üzerine gülümseyen bir fotoğrafının yanı sıra, "Beni görücü usülü evlilikten kurtarın" mesajını yerleştirdi.Görücü usulü evlilik konseptine karşı olmadığını ancak evleneceği kişiyi önce bulmak için önce kendi başına çabalamak istediğini söyleyen Malik, bunun için internet sayfası da kurdu. "findmalikawife.com" (Malik'e bir eş bul) sayfasında Malik, kendisini tanıtmak için genel bilgilerin yanı sıra, nasıl biriyle evlenmek istediğini ve neden bu afiş yoluna gittiğini anlatıyor. İnternet sitesinin bir kısmında ise "Benim için doğru kişi olduğunu mu düşünüyorsun? Buraya yaz ve bana kendinden bahset" ifadelerine yer verilerek, Malik ile evlenme niyetinde olabilecek kadınların iletişim kurmasına imkan tanıyacak bir alan tanımlanıyor. Bir bankada çalışan Malik, reklam afişlerini billboardlara astığı Cumartesi gününden bu yana yüzlerce mesaj aldığını ve çok sayıda kadının ilanlara ilgi gösterdiğini belirtti. "Henüz bakacak vaktim olmadı. Bunun için zaman ayırmam gerekecek. Bu kısmı düşünememiştim" diyen Malik, daha önce kendisi için doğru kişiyi bulma amacıyla denediği metodlardan da bahsetti."Ben Pakistanlı bir Desi'yim. Dolayısıyla bu konuda ilk başvurmamız gerektiği söylenen yöntem, teyzelerin gücüdür" diyen Malik, bu yöntemin işe yaramadığını kaydetti.Daha sonra çeşitli flört uygulamalarını deneyen, hatta birkaç buluşmaya giden Malik, bu deneyimlerin de kendisini "çok garip" hissettirdiğini söyledi. Nihayetinde bir arkadaşı, Malik'e tüm bunlar yerine kendisini doğrudan 'pazarlamasını' söyledi. Malik'in bu fikre yanıtı ise şu oldu: "Neden olmasın? En kötü ne olabilir?"14 Ocak tarihine kadar billboardlarda kalmaya devam edecek olan ilanlar konusunda ailesinden de destek alan Malik, yine de annesini ikna etmek için biraz çaba göstermek zorunda kaldığını itiraf etti.Malik, kendisi için ideal partnerin herhangi bir etnisiteden olabileceğini ancak Müslüman olması gerektiğini de ekledi.
ingiltere
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ingiltere, evlilik, ilan, afiş, görücü usulü evlilik

Eş bulmak için afiş bastırdı: Beni görücü usülü evlilikten kurtarın

10:13 06.01.2022 (güncellendi: 10:32 06.01.2022)
© Sputnik / https://www.findmalikawife.com/https://www.findmalikawife.com/
https://www.findmalikawife.com/ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / https://www.findmalikawife.com/
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İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Muhammed Malik, ailesinin bulacağı biriyle evlenmek yerine kendi istediği biriyle evlenmek istediğini söyleyerek Londra ve Birmingham şehirlerindeki çok sayıda billboard'la ilan verdi.
Pakistan asıllı 29 yaşındaki Muhammed Malik, İngiltere'nin başkenti Londra ve Birmingham şehrinde yayınladığı ilanların üzerine gülümseyen bir fotoğrafının yanı sıra, "Beni görücü usülü evlilikten kurtarın" mesajını yerleştirdi.
Görücü usulü evlilik konseptine karşı olmadığını ancak evleneceği kişiyi önce bulmak için önce kendi başına çabalamak istediğini söyleyen Malik, bunun için internet sayfası da kurdu. "findmalikawife.com" (Malik'e bir eş bul) sayfasında Malik, kendisini tanıtmak için genel bilgilerin yanı sıra, nasıl biriyle evlenmek istediğini ve neden bu afiş yoluna gittiğini anlatıyor.
İnternet sitesinin bir kısmında ise "Benim için doğru kişi olduğunu mu düşünüyorsun? Buraya yaz ve bana kendinden bahset" ifadelerine yer verilerek, Malik ile evlenme niyetinde olabilecek kadınların iletişim kurmasına imkan tanıyacak bir alan tanımlanıyor.
Bir bankada çalışan Malik, reklam afişlerini billboardlara astığı Cumartesi gününden bu yana yüzlerce mesaj aldığını ve çok sayıda kadının ilanlara ilgi gösterdiğini belirtti. "Henüz bakacak vaktim olmadı. Bunun için zaman ayırmam gerekecek. Bu kısmı düşünememiştim" diyen Malik, daha önce kendisi için doğru kişiyi bulma amacıyla denediği metodlardan da bahsetti.
"Ben Pakistanlı bir Desi'yim. Dolayısıyla bu konuda ilk başvurmamız gerektiği söylenen yöntem, teyzelerin gücüdür" diyen Malik, bu yöntemin işe yaramadığını kaydetti.
Daha sonra çeşitli flört uygulamalarını deneyen, hatta birkaç buluşmaya giden Malik, bu deneyimlerin de kendisini "çok garip" hissettirdiğini söyledi. Nihayetinde bir arkadaşı, Malik'e tüm bunlar yerine kendisini doğrudan 'pazarlamasını' söyledi. Malik'in bu fikre yanıtı ise şu oldu: "Neden olmasın? En kötü ne olabilir?"
14 Ocak tarihine kadar billboardlarda kalmaya devam edecek olan ilanlar konusunda ailesinden de destek alan Malik, yine de annesini ikna etmek için biraz çaba göstermek zorunda kaldığını itiraf etti.
Malik, kendisi için ideal partnerin herhangi bir etnisiteden olabileceğini ancak Müslüman olması gerektiğini de ekledi.
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