https://tr.sputniknews.com/20220106/eski-hdp-milletvekili-zeydan-tahliye-oldu-1052483463.html

Eski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu

Eski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu

Eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi. Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T23:17+0300

2022-01-06T23:17+0300

2022-01-06T23:17+0300

türkiye

hdp

abdullah zeydan

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Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Zeydan ve avukatları hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Zeydan, beraatı yönünde karar verilmesini istedi. Zeydan'ın avukatları da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.Mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, akşam saatlerinde Zeydan'ın cezaevinden çıktığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zeydan'ın fotoğrafına da yer veren Taşdemir, "Önceki dönem Hakkari Milletvekilimiz Abdullah Zeydan tahliye Oldu. Tu bi xer hattî (Hoş geldin)" ifadelerine yer verdi.11 Ocak 2018'de Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

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hdp, abdullah zeydan