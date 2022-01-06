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Eski NATO Genel Sekreterinden, Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifaka katılması için ‘eylem planı’ önerisi
Eski NATO Genel Sekreterinden, Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifaka katılması için ‘eylem planı’ önerisi
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T00:04+0300
2022-01-06T00:04+0300
dünya
ukrayna
nato
gürcistan
anders fogh rasmussen
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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Politico dergisi için kaleme aldığı bir makalede İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini yazdı.Bunun yapılması için NATO Tüzüğü’nün toplu savunmaya ilişkin beşinci maddesinin işleyişinin sınırlanabileceğine dikkat çeken Rasmussen, şunları ifade etti:NATO Tüzüğü’nün 5. Maddesine göre, ‘Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırıyı, hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirecek.’Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Aralık 2014'te iki yasayı değiştirerek NATO ile bağlantısı olmayan ülke statüsünden vazgeçmişti. Haziran 2016'da Kiev, NATO üyeliğini Ukrayna için bir dış politika hedefi olarak tanımlayan ek değişiklikleri kabul etmişti. Şubat 2019'da ise Rada, ülkenin AB ve NATO'ya yönelik rotasını pekiştiren anayasa değişikliklerini kabul etmişti.
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ukrayna, nato, gürcistan, anders fogh rasmussen

Eski NATO Genel Sekreterinden, Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifaka katılması için ‘eylem planı’ önerisi

00:04 06.01.2022
© AP Photo / Jon SuperAnders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Jon Super
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Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini belirtti.
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Politico dergisi için kaleme aldığı bir makalede İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini yazdı.
Bunun yapılması için NATO Tüzüğü’nün toplu savunmaya ilişkin beşinci maddesinin işleyişinin sınırlanabileceğine dikkat çeken Rasmussen, şunları ifade etti:
“2008'de Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO masasında koltuk sözü verdik ve sözümüzü yerine getirmek için bir eylem planı geliştirmenin zamanı geldi. Gereklilik halinde, bunu NATO Tüzüğü’nün 5. maddesinin sadece Kiev ve Tiflis'in kontrolü altındaki topraklar için geçerli olduğu şerhini düşerek yapabiliriz.”
NATO Tüzüğü’nün 5. Maddesine göre, ‘Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırıyı, hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirecek.’
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Aralık 2014'te iki yasayı değiştirerek NATO ile bağlantısı olmayan ülke statüsünden vazgeçmişti. Haziran 2016'da Kiev, NATO üyeliğini Ukrayna için bir dış politika hedefi olarak tanımlayan ek değişiklikleri kabul etmişti. Şubat 2019'da ise Rada, ülkenin AB ve NATO'ya yönelik rotasını pekiştiren anayasa değişikliklerini kabul etmişti.
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