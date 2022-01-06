https://tr.sputniknews.com/20220106/eski-nato-genel-sekreterinden-ukrayna-ve-gurcistanin-ittifaka-katilmasi-icin-eylem-plani-onerisi-1052447315.html

Eski NATO Genel Sekreterinden, Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifaka katılması için ‘eylem planı’ önerisi

Eski NATO Genel Sekreterinden, Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifaka katılması için ‘eylem planı’ önerisi

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T00:04+0300

2022-01-06T00:04+0300

2022-01-06T00:04+0300

dünya

ukrayna

nato

gürcistan

anders fogh rasmussen

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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Politico dergisi için kaleme aldığı bir makalede İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini yazdı.Bunun yapılması için NATO Tüzüğü’nün toplu savunmaya ilişkin beşinci maddesinin işleyişinin sınırlanabileceğine dikkat çeken Rasmussen, şunları ifade etti:NATO Tüzüğü’nün 5. Maddesine göre, ‘Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırıyı, hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirecek.’Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Aralık 2014'te iki yasayı değiştirerek NATO ile bağlantısı olmayan ülke statüsünden vazgeçmişti. Haziran 2016'da Kiev, NATO üyeliğini Ukrayna için bir dış politika hedefi olarak tanımlayan ek değişiklikleri kabul etmişti. Şubat 2019'da ise Rada, ülkenin AB ve NATO'ya yönelik rotasını pekiştiren anayasa değişikliklerini kabul etmişti.

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ukrayna, nato, gürcistan, anders fogh rasmussen