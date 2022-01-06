https://tr.sputniknews.com/20220106/filipinlerin-baskentinde-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-yururlukte-1052466528.html

Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Manila'da aşı olmayanların temel ihtiyaç maddeleri satın alma, işe gitme ve egzersiz yapma dışında evlerinden çıkmaları yasaklandı. İhlal edenler para, hapis... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:43+0300

2022-01-06T13:43+0300

2022-01-06T13:44+0300

filipinler

sokağa çıkma yasağı

manila

nüfus

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koronavirüs

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Filipinler'de 3 Ocak'ta açıklanan aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması, Manila metropolitan bölgesinde yaşayan 14 milyon kişiyi kapsıyor. 2 haftada bir 100 dolar test ücretiYeni düzenlemelere göre, iki doz Kovid aşısı olmayanlar, temel ihtiyaç maddeleri satın almak ve tıbbi yardım aramak, işe gitmek ve ikamet ettikleri yerin yakınında açık havada egzersiz yapmak istisnaları dışında evden çıkmayacak. Ofiste çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere iki haftada bir Kovid testi yaptırmak zorunda olacak. Bu tür testler için bazı durumlarda 100 dolar veya üstü ücret ödeniyor. Yasağı ihlal edenlere 1000 dolara kadar para, 6 aya kadar hapis cezasıAşısızlara giriş yasağı olan alanlar arasına kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanısıra tüm toplu taşıma araçları da eklendi. Yasakları ihlal ettiği saptananlar, 1000 dolara kadar para veya 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Basında çıkan haberlere göre, ihlal edenler hem para cezası hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.Kısıtlamalar en az 15 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak. Ancak vaka sayısı artmaya devam ederse bu süre uzayacak.'Halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine yük oluyorlar'“Aşılara erişimlerinin bulunmasına rağmen, aşılanmamayı inatla tercih eden çok sayıda kişi var” diye yakınan Metro Manila yetkilileri, aşılanmamışların 'halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine gereksiz yere yük bindirdiğini' belirtti.'Aşısızlara ayrımcılık uygulaması'Bazı Filipinliler, yetkililerin kararından duydukları hayal kırıklığını sosyal medyaya taşıdı. Örneğin bir kullanıcı, yeni düzenlemeleri 'saf bir ayrımcılık eylemi' diye niteledi.Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i halihazırda Kovid'e karşı aşılanmış durumdaki Metro Manila'da 12 Aralık'ta 24 olan vaka sayısının 30 Aralık'ta 2600'e çıktığı bir patlama yaşanıyor. Aşılanmamışlar dünyanın başka yerlerinde de hedef tahtasına konulmuş durumda. Örneğin kasım ortasında aşılanmamışlar için kapanma açıklayan Avusturya, 1 Şubat'tan itibaren herkes için aşı zorunluluğu getirdi. Alman hükümeti, Viyana'nın izinden gitmeyi değerlendiriyor.

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