Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220106/filipinlerin-baskentinde-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-yururlukte-1052466528.html
Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte
Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte
Manila'da aşı olmayanların temel ihtiyaç maddeleri satın alma, işe gitme ve egzersiz yapma dışında evlerinden çıkmaları yasaklandı. İhlal edenler para, hapis... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:43+0300
2022-01-06T13:44+0300
filipinler
sokağa çıkma yasağı
manila
nüfus
hapis cezası
para cezası
aşı
kapanma
sokağa çıkma kısıtlaması
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052466668_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cd237b04e3af6c8cc1361ad8a8477863.jpg
Filipinler'de 3 Ocak'ta açıklanan aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması, Manila metropolitan bölgesinde yaşayan 14 milyon kişiyi kapsıyor. 2 haftada bir 100 dolar test ücretiYeni düzenlemelere göre, iki doz Kovid aşısı olmayanlar, temel ihtiyaç maddeleri satın almak ve tıbbi yardım aramak, işe gitmek ve ikamet ettikleri yerin yakınında açık havada egzersiz yapmak istisnaları dışında evden çıkmayacak. Ofiste çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere iki haftada bir Kovid testi yaptırmak zorunda olacak. Bu tür testler için bazı durumlarda 100 dolar veya üstü ücret ödeniyor. Yasağı ihlal edenlere 1000 dolara kadar para, 6 aya kadar hapis cezasıAşısızlara giriş yasağı olan alanlar arasına kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanısıra tüm toplu taşıma araçları da eklendi. Yasakları ihlal ettiği saptananlar, 1000 dolara kadar para veya 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Basında çıkan haberlere göre, ihlal edenler hem para cezası hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.Kısıtlamalar en az 15 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak. Ancak vaka sayısı artmaya devam ederse bu süre uzayacak.'Halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine yük oluyorlar'“Aşılara erişimlerinin bulunmasına rağmen, aşılanmamayı inatla tercih eden çok sayıda kişi var” diye yakınan Metro Manila yetkilileri, aşılanmamışların 'halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine gereksiz yere yük bindirdiğini' belirtti.'Aşısızlara ayrımcılık uygulaması'Bazı Filipinliler, yetkililerin kararından duydukları hayal kırıklığını sosyal medyaya taşıdı. Örneğin bir kullanıcı, yeni düzenlemeleri 'saf bir ayrımcılık eylemi' diye niteledi.Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i halihazırda Kovid'e karşı aşılanmış durumdaki Metro Manila'da 12 Aralık'ta 24 olan vaka sayısının 30 Aralık'ta 2600'e çıktığı bir patlama yaşanıyor. Aşılanmamışlar dünyanın başka yerlerinde de hedef tahtasına konulmuş durumda. Örneğin kasım ortasında aşılanmamışlar için kapanma açıklayan Avusturya, 1 Şubat'tan itibaren herkes için aşı zorunluluğu getirdi. Alman hükümeti, Viyana'nın izinden gitmeyi değerlendiriyor.
filipinler
manila
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052466668_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_2a2472da060ad65324a732fc890262d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, sokağa çıkma yasağı, manila, nüfus, hapis cezası, para cezası, aşı, kapanma, sokağa çıkma kısıtlaması

Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte

13:43 06.01.2022 (güncellendi: 13:44 06.01.2022)
© REUTERS / LISA MARIE DAVIDKovid vakalarında patlamayla boğuşan Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yılbaşı döneminde bölgelere seyahat için otobüs terminallerinde izdiham yaşandı.
Kovid vakalarında patlamayla boğuşan Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yılbaşı döneminde bölgelere seyahat için otobüs terminallerinde izdiham yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / LISA MARIE DAVID
Abone ol
Manila'da aşı olmayanların temel ihtiyaç maddeleri satın alma, işe gitme ve egzersiz yapma dışında evlerinden çıkmaları yasaklandı. İhlal edenler para, hapis veya her ikisiyle cezalandırılacak.
Filipinler'de 3 Ocak'ta açıklanan aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması, Manila metropolitan bölgesinde yaşayan 14 milyon kişiyi kapsıyor.

2 haftada bir 100 dolar test ücreti

Yeni düzenlemelere göre, iki doz Kovid aşısı olmayanlar, temel ihtiyaç maddeleri satın almak ve tıbbi yardım aramak, işe gitmek ve ikamet ettikleri yerin yakınında açık havada egzersiz yapmak istisnaları dışında evden çıkmayacak. Ofiste çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere iki haftada bir Kovid testi yaptırmak zorunda olacak. Bu tür testler için bazı durumlarda 100 dolar veya üstü ücret ödeniyor.

Yasağı ihlal edenlere 1000 dolara kadar para, 6 aya kadar hapis cezası

Aşısızlara giriş yasağı olan alanlar arasına kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanısıra tüm toplu taşıma araçları da eklendi. Yasakları ihlal ettiği saptananlar, 1000 dolara kadar para veya 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Basında çıkan haberlere göre, ihlal edenler hem para cezası hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
Kısıtlamalar en az 15 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak. Ancak vaka sayısı artmaya devam ederse bu süre uzayacak.

'Halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine yük oluyorlar'

“Aşılara erişimlerinin bulunmasına rağmen, aşılanmamayı inatla tercih eden çok sayıda kişi var” diye yakınan Metro Manila yetkilileri, aşılanmamışların 'halk sağlığına zarar veren şekilde sağlık sistemine gereksiz yere yük bindirdiğini' belirtti.

'Aşısızlara ayrımcılık uygulaması'

Bazı Filipinliler, yetkililerin kararından duydukları hayal kırıklığını sosyal medyaya taşıdı. Örneğin bir kullanıcı, yeni düzenlemeleri 'saf bir ayrımcılık eylemi' diye niteledi.
Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i halihazırda Kovid'e karşı aşılanmış durumdaki Metro Manila'da 12 Aralık'ta 24 olan vaka sayısının 30 Aralık'ta 2600'e çıktığı bir patlama yaşanıyor.
Aşılanmamışlar dünyanın başka yerlerinde de hedef tahtasına konulmuş durumda. Örneğin kasım ortasında aşılanmamışlar için kapanma açıklayan Avusturya, 1 Şubat'tan itibaren herkes için aşı zorunluluğu getirdi. Alman hükümeti, Viyana'nın izinden gitmeyi değerlendiriyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:43Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte
13:41KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:36Haçlı kolyesi nedeniyle hakkında görev değişikliği yapılan hemşire, hastaneye açtığı davayı kazandı
13:35Ukrayna, Havelsan'ın geliştirdiği ADVENT savaş yönetim sistemini teslim aldı
13:28Toprak Mahsulleri Ofisi, tepkiler üzerine zamları geri aldı
13:24'Tüm kimyasal ürünlere alerjim var' diyen Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı
13:22Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:08TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
13:07Meclis Başkanı Şentop'tan Kazakistan açıklaması: Olayları üzüntüyle takip ediyoruz
13:01Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum
12:59Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu
12:55Kuyumcular: Biz de 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyoruz
12:53Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım
12:40Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
12:37Bilgisayar oyunları pazarının dünyadaki büyüklüğü 36 milyar doları aştı
12:32İmamoğlu: Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok
12:32CHP: EPDK’nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdık
12:252021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Toplam satışlarda Fiat zirvede
12:2220 yıldır aranan İtalyan mafya babası Google Maps ile İspanya'da yakalandı
12:13Rekor vaka test kuyruklarını patlattı