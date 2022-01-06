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Financial Times: Ukrayna'da inisiyatif Batı'nın değil Rusya'nın elinde
ABD'nin Ukrayna krizinde inisiyatifi ele geçirme fırsatını kaçırdığını yazan Financial Times (FT) gazetesi, bundan dolayı artık Rusya'nın ipleri elinde tuttuğunu vurguladı.
FT için Ukrayna'daki durumu değerlendirdiği bir analiz hazırlayan siyaset bilimci Harlan Ullman, Moskova ile Kiev arasında askeri çatışma çıkmasının imkansız olduğunu, zira Rusya'nın nüfuzunu genişletmeye değil, ulusal güvenliğini sağlamaya odaklandığını belirtti.
Ullman, "Putin, Ukrayna'ya değil NATO'nun doğuya genişlemesi nedeniyle oluşan Batı'yla ilgili çok sayıdaki soru işaretini ortadan kaldırmaya ilgi duyuyor. Putin anlaşma yapmak istiyor. Güvenlik garantisi anlaşması imzalama taleplerinin aynı anda ABD ve NATO'ya gönderilmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı.
Ullman, Rusya ile güvenlik garantileri konusunda yapılacak bir anlaşmanın ABD'nin tutumu için önemli bir rol oynayabileceğini görüşünü de paylaştı.
Ullman, "Uzun zamandan beri ilk kez gerilimi ortadan kaldırmak için gerçek bir fırsat doğdu. Burada mesele, kimin daha güçlü veya daha zayıf olduğu değil. Asıl mesele, her iki tarafın da bu fırsatı görüp görmediği ve kullanıp kullanmayacağıdır" diye ekledi.
Ullman, "Putin, Ukrayna'ya değil NATO'nun doğuya genişlemesi nedeniyle oluşan Batı'yla ilgili çok sayıdaki soru işaretini ortadan kaldırmaya ilgi duyuyor. Putin anlaşma yapmak istiyor. Güvenlik garantisi anlaşması imzalama taleplerinin aynı anda ABD ve NATO'ya gönderilmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı.
Ullman, Rusya ile güvenlik garantileri konusunda yapılacak bir anlaşmanın ABD'nin tutumu için önemli bir rol oynayabileceğini görüşünü de paylaştı.
Ullman, "Uzun zamandan beri ilk kez gerilimi ortadan kaldırmak için gerçek bir fırsat doğdu. Burada mesele, kimin daha güçlü veya daha zayıf olduğu değil. Asıl mesele, her iki tarafın da bu fırsatı görüp görmediği ve kullanıp kullanmayacağıdır" diye ekledi.