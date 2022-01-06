https://tr.sputniknews.com/20220106/galatasaray-futbol-takiminda-3-kovid-19-vakasi-1052475472.html

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası

Galatasaray Kulübü, futbol takımında 3 ismin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:50+0300

2022-01-06T17:50+0300

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galatasaray

selçuk inan

korona

taylan antalyalı

spor

pozitif

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Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

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galatasaray, selçuk inan, korona, taylan antalyalı, pozitif