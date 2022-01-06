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https://tr.sputniknews.com/20220106/galatasaray-futbol-takiminda-3-kovid-19-vakasi-1052475472.html
Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
Galatasaray Kulübü, futbol takımında 3 ismin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:50+0300
2022-01-06T17:57+0300
galatasaray
selçuk inan
korona
taylan antalyalı
spor
pozitif
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Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.
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galatasaray, selçuk inan, korona, taylan antalyalı, pozitif

Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası

17:50 06.01.2022 (güncellendi: 17:57 06.01.2022)
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Galatasaray Kulübü, futbol takımında 3 ismin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.
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