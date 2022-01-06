https://tr.sputniknews.com/20220106/gazprom-ve-botas-4-yillik-yeni-dogalgaz-anlasmasi-imzaladi--1052461249.html

Gazprom ve BOTAŞ, 4 yıllık yeni doğalgaz anlaşması imzaladı

Gazprom ve BOTAŞ, 4 yıllık yeni doğalgaz anlaşması imzaladı

Gazprom'un ihracat şirketi Gazprom Export ve BOTAŞ, TürkAkım boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatını öngören yeni bir anlaşma imzaladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T11:56+0300

2022-01-06T11:56+0300

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gazprom

doğalgaz

botaş

türkakım

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Gazprom Export'tan yapılan açıklamaya göre BOTAŞ, dört yıl boyunca TürkAkım üzerinden yıllık 5.75 milyar metreküp doğalgaz alacak. 30 Aralık'ta imzalandığı belirtilen anlaşma, Türkiye'de gaz transfer altyapısının kullanılmasını da öngörüyor. BOTAŞ'ın gazı hangi fiyattan alacağına dair bilgi paylaşılmadı. 21 Aralık'ta Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la bir görüşme yaptığı açıklanmıştı. Bayraktar daha önce Türkiye ve Gazprom’un sevkiyatları artırmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211221/gazprom-baskani-miller-ve-bakan-yardimcisi-bayraktar-gaz-sevkiyati-olasiliklarini-gorustu--1051966939.html

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gazprom, doğalgaz, botaş, türkakım