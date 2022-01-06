Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak

Rusya ordusu, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olduğu belirtilen Gibka-S sistemleriyle takviye edilecek.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gibka-S sistemleri, keşif ekipmanının yanı sıra birleşik taktik yönetim sisteminin parçası olan otomatik yönetim sistemiyle donatıldı.



Bu donanımlar, Gibka-S'lerin 24 saat hava savunma görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek zamanlı olarak atış yönetimi yapmalarını sağlıyor.



Gibka-S kompleksi, günün herhangi bir saatinde ve sınırlı görüş koşullarında alçak ve son derece alçak irtifalarda seyreden İHA'lara, uçaklara, helikopterlere kruz füzelerine ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerine karşı koyma kabiliyetine sahip.



Gibka-S sistemlerinin çok kısa menzilli olmasının sebebi, alçak irtifada seyreden İHA'lara karşı tasarlanması.



Tasarımında aynı anda dört adet füze ateşleyebilen füze fırlatıcısı bulunan Gibka-S sistemlerinin testleri 2 yıl önce yapılmıştı.