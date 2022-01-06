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Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak
© Zvezda NewsGibka-S hava savunma sistemleri
© Zvezda News
Rusya Savunma Bakanlığı, çok kısa menzilli mobil hava savunma sistemi Gibka-S'nin 2022 yılında Rusya ordusunda ilk kez kullanılacağını duyurdu.
Rusya ordusu, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olduğu belirtilen Gibka-S sistemleriyle takviye edilecek.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gibka-S sistemleri, keşif ekipmanının yanı sıra birleşik taktik yönetim sisteminin parçası olan otomatik yönetim sistemiyle donatıldı.
Bu donanımlar, Gibka-S'lerin 24 saat hava savunma görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek zamanlı olarak atış yönetimi yapmalarını sağlıyor.
Gibka-S kompleksi, günün herhangi bir saatinde ve sınırlı görüş koşullarında alçak ve son derece alçak irtifalarda seyreden İHA'lara, uçaklara, helikopterlere kruz füzelerine ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerine karşı koyma kabiliyetine sahip.
Gibka-S sistemlerinin çok kısa menzilli olmasının sebebi, alçak irtifada seyreden İHA'lara karşı tasarlanması.
Tasarımında aynı anda dört adet füze ateşleyebilen füze fırlatıcısı bulunan Gibka-S sistemlerinin testleri 2 yıl önce yapılmıştı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gibka-S sistemleri, keşif ekipmanının yanı sıra birleşik taktik yönetim sisteminin parçası olan otomatik yönetim sistemiyle donatıldı.
Bu donanımlar, Gibka-S'lerin 24 saat hava savunma görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek zamanlı olarak atış yönetimi yapmalarını sağlıyor.
Gibka-S kompleksi, günün herhangi bir saatinde ve sınırlı görüş koşullarında alçak ve son derece alçak irtifalarda seyreden İHA'lara, uçaklara, helikopterlere kruz füzelerine ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerine karşı koyma kabiliyetine sahip.
Gibka-S sistemlerinin çok kısa menzilli olmasının sebebi, alçak irtifada seyreden İHA'lara karşı tasarlanması.
Tasarımında aynı anda dört adet füze ateşleyebilen füze fırlatıcısı bulunan Gibka-S sistemlerinin testleri 2 yıl önce yapılmıştı.