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https://tr.sputniknews.com/20220106/gibka-s-hava-savunma-sistemleri-2022de-rusya-ordusunda-ilk-kez-gorev-alacak-1052469831.html
Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak
Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak
Rusya Savunma Bakanlığı, çok kısa menzilli mobil hava savunma sistemi Gibka-S'nin 2022 yılında Rusya ordusunda ilk kez kullanılacağını duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:10+0300
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dünya
rusya
füze
roket
siha
silahlı iha (siha)
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Rusya ordusu, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olduğu belirtilen Gibka-S sistemleriyle takviye edilecek.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gibka-S sistemleri, keşif ekipmanının yanı sıra birleşik taktik yönetim sisteminin parçası olan otomatik yönetim sistemiyle donatıldı.Bu donanımlar, Gibka-S'lerin 24 saat hava savunma görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek zamanlı olarak atış yönetimi yapmalarını sağlıyor.Gibka-S kompleksi, günün herhangi bir saatinde ve sınırlı görüş koşullarında alçak ve son derece alçak irtifalarda seyreden İHA'lara, uçaklara, helikopterlere kruz füzelerine ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerine karşı koyma kabiliyetine sahip.Gibka-S sistemlerinin çok kısa menzilli olmasının sebebi, alçak irtifada seyreden İHA'lara karşı tasarlanması.Tasarımında aynı anda dört adet füze ateşleyebilen füze fırlatıcısı bulunan Gibka-S sistemlerinin testleri 2 yıl önce yapılmıştı.
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rusya, füze, roket, siha, silahlı iha (siha)

Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak

15:10 06.01.2022
© Zvezda NewsGibka-S hava savunma sistemleri
Gibka-S hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Zvezda News
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Rusya Savunma Bakanlığı, çok kısa menzilli mobil hava savunma sistemi Gibka-S'nin 2022 yılında Rusya ordusunda ilk kez kullanılacağını duyurdu.
Rusya ordusu, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olduğu belirtilen Gibka-S sistemleriyle takviye edilecek.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gibka-S sistemleri, keşif ekipmanının yanı sıra birleşik taktik yönetim sisteminin parçası olan otomatik yönetim sistemiyle donatıldı.

Bu donanımlar, Gibka-S'lerin 24 saat hava savunma görevlerini yerine getirmelerini ve gerçek zamanlı olarak atış yönetimi yapmalarını sağlıyor.

Gibka-S kompleksi, günün herhangi bir saatinde ve sınırlı görüş koşullarında alçak ve son derece alçak irtifalarda seyreden İHA'lara, uçaklara, helikopterlere kruz füzelerine ve yüksek hassasiyetli silah sistemlerine karşı koyma kabiliyetine sahip.

Gibka-S sistemlerinin çok kısa menzilli olmasının sebebi, alçak irtifada seyreden İHA'lara karşı tasarlanması.

Tasarımında aynı anda dört adet füze ateşleyebilen füze fırlatıcısı bulunan Gibka-S sistemlerinin testleri 2 yıl önce yapılmıştı.
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