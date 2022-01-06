https://tr.sputniknews.com/20220106/gofretin-icinden-kagit-parcalari-cikti-10-aylik-bebek-olumden-dondu-1052467337.html

Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü

Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü

Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T14:19+0300

2022-01-06T14:19+0300

2022-01-06T14:19+0300

türkiye

diyarbakır

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dava

bisküvi

market

kağıt

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, zincirleme bir marketten alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine kardeşine gofreti verdi.Çocuğun nefesi̇ kesi̇ldi̇Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına sokup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.Aile dava açtıÖzden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, “Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına sokup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz” dedi.

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diyarbakır, bebek, çocuk, çikolata, dava, bisküvi, market, kağıt