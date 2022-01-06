Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220106/gofretin-icinden-kagit-parcalari-cikti-10-aylik-bebek-olumden-dondu-1052467337.html
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:19+0300
2022-01-06T14:19+0300
türkiye
diyarbakır
bebek
çocuk
çikolata
dava
bisküvi
market
kağıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052467312_0:38:690:426_1920x0_80_0_0_f63aa098f5a481dc9b5edf46a4ce51e1.jpg
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, zincirleme bir marketten alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine kardeşine gofreti verdi.Çocuğun nefesi̇ kesi̇ldi̇Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına sokup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.Aile dava açtıÖzden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, “Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına sokup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ekmegin-icinden-vida-cikti-2-yillik-ekmegini-verelim-sikayet-etme-1052184559.html
türkiye
diyarbakır
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052467312_37:0:653:462_1920x0_80_0_0_dc75a8aeab78a45fd017d5e45229ad52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, bebek, çocuk, çikolata, dava, bisküvi, market, kağıt

Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü

14:19 06.01.2022
© İHAGofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
Abone ol
Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, zincirleme bir marketten alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine kardeşine gofreti verdi.

Çocuğun nefesi̇ kesi̇ldi̇

Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına sokup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.

Aile dava açtı

Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.
Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, “Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor.
Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına sokup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz” dedi.
Ekmeğin içinden vida çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
TÜRKİYE
Ekmeğin içinden vida çıktı: '2 yıllık ekmeğini verelim şikayet etme'
28 Aralık 2021, 12:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:10Gibka-S hava savunma sistemleri, 2022'de Rusya ordusunda ilk kez görev alacak
15:08İBB'den CNN Türk'e: 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz
15:04Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'
14:55İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam
14:53Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı
14:51İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir
14:46Fransa'dan Google ve Facebook'a 'çerez' cezası
14:45CHP'li Özkoç'tan STK'lara: Sokağa çıkmanıza gerek yok, basın toplantısıyla duyurmanızı istiyoruz
14:41İranlı general Süleymani’nin kızına iPhone tepkisi
14:33Küresel gıda fiyatları Aralık 2021'de aylık bazda düştü
14:30AK Partili Demiröz: Bizim başlattığımız yatırımları lütfen mıcırla, betonla doldurmayın
14:25Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar
14:23Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
14:23Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
14:20Kod 46 ile işten çıkarılan Hugo Boss işçisi Ünal: ‘26 yıllık sigorta hayatımda bir tane ihtarım yok’
14:19Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
14:03Bakan Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu
13:43Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte
13:41KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:36Haçlı kolyesi nedeniyle hakkında görev değişikliği yapılan hemşire, hastaneye açtığı davayı kazandı