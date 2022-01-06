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Güney Kıbrıs, salgın önlemlerini artırıyor: 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Güney Kıbrıs, salgın önlemlerini artırıyor: 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Güney Kıbrıs'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı. Buna göre, öğrenci ve öğretmenlerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T02:05+0300
2022-01-06T02:05+0300
koronavirüs
güney kıbrıs
önlem
vaka
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs testi
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Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan kararlar kapsamında öğrenci ve öğretmenler için 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı Kovid-19 testi ibraz etmek zorunlu olacak.Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik tablonun ağırlaşması üzerine yeni önlemler aldı. Buna göre, Noel tatilinde olan bütün özel ve devlet okulları 10 Ocak'ta, anaokulu ve kreşler ise 7 Ocak'ta eğitime başlayacak. Okullardaki bütün öğrenci, öğretmen ve diğer okul personelinin 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı test ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.Evlerde en fazla 10 kişi toplanabilecek6 Ocak itibarıyla evlerde bir araya gelmesine müsaade edilen kişi sayısı 10'a düşürüldü. Aynı tarih itibarıyla kiliseler ve ibadet yerlerinde bulunmasına izin verilen azami kişi sayısı 200 olarak belirlendi.10 Ocak itibarıyla restoran, eğlence merkezleri, düğün ve vaftiz gibi organizasyonlara katılacak azami kişi sayısı 200 olacak.Uzaktan (internet üzerinden) çalışma oranı da 10 Ocak itibarıyla yüzde 50'ye yükseltildi.6 Ocak itibarıyla pozitif vaka ile temaslı olanların, aşı veya hastalığı geçirme durumlarına bakılmaksızın temas gününden sonraki 3. ve 5. gününde hızlı test veya PCR yaptırması zorunlu hale getirildi.Öte yandan Güney Kıbrıs'a 6 Ocak'tan itibaren gidecek 12 yaş ve üzeri bütün yolculardan 72 saatlik negatif sonuçlu PCR ibraz etmeleri istenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210810/guney-kibrista-sahte-asi-karti-skandali-buyuyor-1045205857.html
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güney kıbrıs, önlem, vaka, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs testi

Güney Kıbrıs, salgın önlemlerini artırıyor: 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek

02:05 06.01.2022
© REUTERS / Yiannis KourtoglouGüney Kıbrıs - koronavirüs
Güney Kıbrıs - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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Güney Kıbrıs'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı. Buna göre, öğrenci ve öğretmenlerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek.
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan kararlar kapsamında öğrenci ve öğretmenler için 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı Kovid-19 testi ibraz etmek zorunlu olacak.
Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik tablonun ağırlaşması üzerine yeni önlemler aldı. Buna göre, Noel tatilinde olan bütün özel ve devlet okulları 10 Ocak'ta, anaokulu ve kreşler ise 7 Ocak'ta eğitime başlayacak. Okullardaki bütün öğrenci, öğretmen ve diğer okul personelinin 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı test ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.

Evlerde en fazla 10 kişi toplanabilecek

6 Ocak itibarıyla evlerde bir araya gelmesine müsaade edilen kişi sayısı 10'a düşürüldü. Aynı tarih itibarıyla kiliseler ve ibadet yerlerinde bulunmasına izin verilen azami kişi sayısı 200 olarak belirlendi.
10 Ocak itibarıyla restoran, eğlence merkezleri, düğün ve vaftiz gibi organizasyonlara katılacak azami kişi sayısı 200 olacak.
Uzaktan (internet üzerinden) çalışma oranı da 10 Ocak itibarıyla yüzde 50'ye yükseltildi.
6 Ocak itibarıyla pozitif vaka ile temaslı olanların, aşı veya hastalığı geçirme durumlarına bakılmaksızın temas gününden sonraki 3. ve 5. gününde hızlı test veya PCR yaptırması zorunlu hale getirildi.
Öte yandan Güney Kıbrıs'a 6 Ocak'tan itibaren gidecek 12 yaş ve üzeri bütün yolculardan 72 saatlik negatif sonuçlu PCR ibraz etmeleri istenecek.
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