https://tr.sputniknews.com/20220106/hacli-kolyesi-nedeniyle-hakkinda-gorev-degisikligi-yapilan-hemsire-hastaneye-actigi-davayi-kazandi--1052466364.html

Haçlı kolyesi nedeniyle hakkında görev değişikliği yapılan hemşire, hastaneye açtığı davayı kazandı

Haçlı kolyesi nedeniyle hakkında görev değişikliği yapılan hemşire, hastaneye açtığı davayı kazandı

İngiltere'nin Croydon kentindeki bir hastanede hemşire olarak çalışan 61 yaşındaki kadın, haçlı kolyesini çıkarmayı reddettiği için hemşirelik görevini yerine... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:36+0300

2022-01-06T13:36+0300

2022-01-06T13:45+0300

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İngiltere'deki Croydon Üniversite Hastanesi'nde operasyonel hemşire olarak çalışan 61 yaşındaki Mary Onuoha isimli kadın, görevi sırasında haçlı bir kolye taktığı için yöneticilerden uyarı aldı. Disiplin cezası almakla tehdit edilen kadın uyarılara rağmen kolyesini çıkarmayı reddedince, hemşirelik görevi askıya alınarak resepsiyonda görevlendirildi. Bunun üzerine hemşire, hastane yönetimine dava açtı.İşverenin kendisine 'kolyenin sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu ve görülmemesi gerektiğini' söylediğini aktaran hemşire, buna karşılık yöneticilerin kadını disipline etmeye çalışırken ameliyathane gibi bir ortama girerek hasta güvenliğini riske attığını ileri sürdü. Kolyeyi çıkarmayı reddettiği için görevlerinden alınarak resepsiyonda çalışmaya zorlanmasının kendisinde aşağılanma hissine neden olduğunu belirten hemşire, iş ortamında karşılaştığı stres ortamından dolayı 2020 yılının sonlarında istifa etmek zorunda kaldı.'Ameliyathanede Hindular kırmızı bileklik, Müslüman kadınlar başörtüsü takıyor'Nijerya asıllı Katolik hemşire, hastanede görev yapan diğer çalışanlara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:Haç takmanın inancında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen hemşire, "Bu inancıma yönelik bir saldırıydı. Haçlı kolyem 40 yıldır hep benimleydi. Bu benim bir parçam, inancımın bir parçası ve şimdiye dek kimseye hiçbir zararı dokunmadı" dedi.Hemşire Onuoha'nın avukatları, hastane yönetiminin kolyenin sağlık ve güvenlik riski oluşturduğu yönündeki iddialarının çelişkili olduğunu söyleyerek, buna gerekçe olarak da çalıştığı sırada boynunun üzerine birden çok kordon takması zorunluluğuna işaret etti. 18 yıldır çalıştığı hastanede yöneticiler tarafından haçlı kolyesini çıkarması için kendisine yönelik bir 'taciz kampanyası' yürütüldüğünü iddia eden hemşireyi mahkeme haklı buldu. Mahkeme, yöneticileri tarafından 'saldırgan, düşmanca ve göz korkutucu bir ortam'da çalışmak zorunda bırakılan hemşirenin 2020'de istifaya zorlandığına hükmetti.Hastanenin 'kolyenin güvenlik ve sağlık riski oluşturduğu' iddiasının, diğer çalışanların benzer kıyafet ve aksesuarlar kullandığı koşullarda çelişkili olduğuna hükmeden mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:Hastane bunun üzerine hemşire Onuoha'dan özür dileyerek, hastanedeki kıyafet düzenlemeleri ve üniforma politikasında değişikliğe gittiklerini açıkladı.

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ingiltere, haç, hastane, hemşire, kolye